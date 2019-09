Existen relaciones humanas poco genuinas, carentes de autenticidad. Hay quienes adoptan roles, al mejor estilo "máscaras", para encubrir inseguridades y frustraciones. Al mismo tiempo, y con frecuencia, se instalan también allí, muchos mecanismos de manipulación. Stephen Karpman lo llamó "triángulo dramático"; los involucrados terminan asumiendo básicamente tres posturas existenciales: víctima, perseguidor o salvador.

La víctima se relaciona con los demás adoptando una actitud de indefensión; busca que los demás le ayuden, o lo apoyen, pero siempre quejándose. Pone sobre los hombros de los otros sus propias responsabilidades. Piensa que por ser alguien carente, merece comprensión incondicional. Fácilmente termina convirtiéndose en agresor.

El perseguidor, por su parte, es el que, en apariencia, se mantiene al margen de las situaciones. Lo suyo es juzgar a los demás, casi siempre con mucha severidad. Señala los errores a todos y genera sufrimientos emocionales en los otros. Es casi seguro que el perseguidor vuelca sobre los demás sus propias frustraciones. Busca que todos le otorguen cierta autoridad por la vía de erigirse en juez y parte. En general, se muestra muy cobarde en el momento de enfrentar sus miedos y padece de un mal humor constante.

Finalmente el salvador se caracteriza por tomar sobre sus propios hombros las responsabilidades que les competen a otros. Ofrece una ayuda falsa, pues su contribución no hace más que fomentar la dependencia en lugar del crecimiento. El salvador necesita que lo necesiten. También se siente insignificante y busca que los demás dependan de él para sentirse reconocido o ganar el afecto de otros. De todos modos, muchas veces se queja porque se siente explotado. Pasa fácilmente a la posición de víctima.

Los tres vértices que componen el "triángulo dramático", es decir, víctima, perseguidor y salvador, están estrechamente ligados entre sí. Los unos no existen sin los otros. Además, pueden intercambiarse los roles. Así, la víctima pasa a perseguir, el perseguidor a salvar, el salvador a victimizarse.

Se puede salir de estos juegos de control, no hay duda. Obviamente se requiere de honestidad con uno mismo y de un deseo por tener vínculos más genuinos con los demás; transformar los roles dramáticos en actitudes más saludables.

De salvar, a prestar una colaboración empática. No se trata de cargar con los problemas de otros, sino de contribuir a que cada persona, por sí misma, las supere. Que adquiera mayor confianza y autonomía en lugar de cederla. De perseguir a promover la asertividad. Lo que le falta al perseguidor es dejar de mirar tanto a los demás y volver la mirada hacia sí mismo. Puede llegar a ser un ejemplo de autonomía. De victimizarse a responsabilizarse. En lugar de esperar a ser rescatada, la víctima debería concentrarse en asumir plenamente lo que le compete. Puede que necesite ayuda, pero no debe solicitarla ilimitada e incondicionalmente.

Mucha gente intenta manipular a las personas que la rodean para conseguir sus objetivos. Por esta razón, suelen reconocer fácilmente a las personas más empáticas e intentan llevar a cabo lo que desean a través del chantaje emocional. Se lo denomina como «imperio del trauma». Aquel disfraz que nos permite llamar la atención, en la mayoría de las ocasiones, se convierte en una estrategia para no hacernos responsables de lo que sucede en nuestra vida. "A veces con el escudo se hiere más que con la lanza".

Sin embargo, siempre se puede cambiar. Oprah Winfrey afirmó: "El mejor descubrimiento de todos los tiempos es que una persona puede transformar su futuro solo con cambiar su actitud". La autocompasión y el que otros concuerden en que nuestra situación es bastante lamentable no va a solucionar nada. Es más, crea otras víctimas. Somos protagonistas de nuestra propia vida y tenemos todas las capacidades para tomar nuestras propias decisiones.

"Un científico había encontrado la manera de realizar transplantes de córneas, a partir de unas síntesis de ADN; los ciegos podrían ver.

Un día golpearon a su puerta, él abrió. Era un hombre que había perdido la vista en una guerra. -"Me he enterado que usted ha logrado realizar novedosos trasplantes de córnea. Le imploro que me opere".

El doctor lo intervino y esperó los resultados. Al despertar el hombre gritó: -"¡Milagro! Dios mío, puedo ver!"

El doctor sintió que había hecho una buena obra. Pero al cabo de unos días, una familia enfurecida amenazaba con demandarlo. Decían: -"Por favor, denos a nuestro hermano nuevamente ciego. Desde que regresó, todo lo ve mal, se ha llenado de arrogancia, de ingratitud, de engreimiento y soberbia altanera. El amor, la amistad, el perdón, todo es ínfimo y relativo. Ve gigantes los defectos de sus hermanos y en todos sólo ve quejas, flojeras, malas intenciones, traiciones, ambiciones".

El científico comprobó que el ADN se había contaminado, no en su laboratorio, sino en la vida. Desde hace mucho, los hombres tienen una tendencia defectuosa en su visión: ven enormes los defectos y gigantes los vicios de los demás. Todo lo bueno es pequeño, y relativo todo lo noble. Y descubrió, entonces, que se necesita más que una córnea para que el ser humano vea bien. Exige un cambio de corazón y eso solo lo hace cada uno".