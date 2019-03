Es San Patricio y la cerveza sale verde y con espuma de las canillas de los bares de Buenos Aires. Desde hace años, la ciudad se suma a la gran festividad irlandesa. Con vasos en alto y sombreros de duendes cientos de porteños salen a brindar en una celebración que solía nuclearse en los pubs del microcentro pero que, con el avance de las cervecerías hoy se desparrama con el mismo entusiasmo por los principales barrios de la metrópolis.

La historia de hermandad con ese país forjó fuertes lazos. Argentina tiene la quinta comunidad irlandesa fuera de Irlanda y la mayor colectividad instalada en países de habla no inglesa. Probablemente esto influye en los multitudinarios festejos de San Patricio que se dan tanto en Buenos Aires como en ciudades como Córdoba o Rosario.

La celebración tiene orígenes religiosos, en honor del santo patrono de Irlanda que se considera el introductor del cristianismo en esas tierras, pero fue mutando hasta convertirse en una verdadera fiesta popular donde la gente usa atuendos de color verde y sale a las calles. Durante mucho tiempo hasta los años 70 se prohibió tomar alcohol el 17 de marzo y, cuando la regla se levantó, tomar cerveza pasó a formar parte de la tradición. El festejo cobró relevancia internacional con el primer gran desfile masivo en 1996. Dos de los símbolos protagonistas del festejo, que en la actualidad dura varios días, son el trébol (que los irlandeses llaman "shamrock") y leprechaun (un tipo de duende que según el folclore habita en la isla de Irlanda y se lo grafica con traje verde y sombrero de copa).

Buenos Aires tiene desde hace años su desfile tradicional. Este 2019 la cita es el domingo desde las 17hs en Av. de Mayo entre Tacuarí y Bolivar. Habrá bailes, bandas y stands de gastronomía.

Ritos y fortuna

Los festejos locales fueron ganando tamaño y color. Este año, las cervecerías de barrios como Palermo, Recoleta, Colegiales y Caballito lanzaron durante toda la semana propuestas creativas para brindar, divertirse y atraer un poco de esa buena suerte de la que tienen fama los irlandeses.

Quienes quieran probar su propia fortuna, pueden girar la ruleta en busca de premio en La Choppería, que este domingo regala en sus locales de Palermo y Colegiales tiradas de su clásica Rula de la Fortuna, que da la posibilidad de ganar hasta un 25% de descuento en la compra o 5 chopps de cerveza a elección. Maquillaje artístico con look St. Patrick´s y el tono verde serán los protagonistas de la jornada para honrar a la estrella de la carta.

Desarmadero invocará al espíritu irlandés con dos propuestas a tono con la celebración de San Patricio, que se extenderá durante el sábado y el domingo. Tanto en su local tradicional como en el nuevo espacio Desarmadero Sessión -ubicado en la esquina de enfrente- ofrecerán para la venta 300 vasos irlandeses de edición limitada, diseñados por el prestigioso ilustrador Augusto Costhanzo. Quienes los adquieran accederán a un Happy Hour exclusivo durante toda la noche en los estilos tradicionales irlandeses: Irish Red y Stout. La pinta irlandesa es el vaso tradicional de los pubs de Dublin. Además, Desarmadero sumará a su carta uno de los tragos más tradicionales de Irlanda: el Irish Coffee.

Peñón del Águila, la cervecería de origen cordobés, viene festejando desde hace unos días con regalos y sorteos en sus locales decorados para la ocasión. Exceptuando Córdoba, sede del Peñón Fest, el resto de los locales de la argentina realizarán el día sábado 16 un “Mini Fest” con Dj’s o shows en vivo. Además, en algunas sedes quienes acudan con una peluca colorada o tengan este color de pelo, recibirán media pinta de cerveza gratis en honor a la festividad irlandesa de San Patricio. Este sábado, la cervecería Prinston celebra el día de San Patricio en sus tres locales: Morón, Ramos Mejías y Devoto, con una cerveza especial teñida de verde que se ofrece a $100 toda la nocha y mucha música para alegrar el ambiente. No será la única con birras coloreadas. Growlers ofrece también ese día dos cervezas especiales: una Verde y una Irish Red Edición Especial(que emula la receta original de Irlanda con maltas y lúpulos importados). Además, en sus locales decorados habrá cotillón, malabares, música y maquillaje artístico en vivo.

En Buller, la planta baja del local de Recoleta estará adornada con globos verdes y durante toda la noche algunos afortunados encontrarán tréboles verdes en sus vasos, intercambiables por una pinta de cerveza a elección.Además, una especial pinta contendrá el Trébol Dorado por un premio inigualable: un barril de cerveza. En el Rooftop habrá musicalización especial con DJ y a todos los clientes se le entregará cotillón alusivo a Saint Patrick con los pedidos.

En expansión

Pero las cervecerías no son las únicas que pensaron acciones comerciales para festejar el evento. También lo celebran hamburgueserías como Del Toro ( la propuesta You Are Lucky se extiende toda la semana con un imperdible happy hour XL en cervezas, BeerCards, juegos y shows de Dj´s y bandas en vivo), Williamsburg (regala una pinta a quienes cenen en el lugar), Lassen Burger Haus & Co. (ciclo de música y pintas de medio litro de cerveza a precio happy hour durante todo el domingo) y Del Toro (regalará media pinta con la compra de cualquier hamburguesa), y locales de comida como Diggs en Plaza Serrano y Plaza Armenia (que ofrece jarras de cerveza a precios promocionales para compartir entre amigos, Dj´s y banda en vivo, sorteos, maquillaje artístico y juegos al aire libre).

Propuestas no faltan para subirse a este festejo importado pero que se enraizó a nivel local y se expande cada año. Una buena ocasión para tomar otra pinta.

El dato

El trébol es todo un emblema en Irlanda. Con sus tres hojas, para Día de San Patricio decora todas las calles de Dublin. Adquiere significado especial en esta fecha porque la leyenda cuenta que, en cierta ocasión, para explicar la Santísima Trinidad, el religioso tomó un trébol de la tierra y se lo mostró al público. Además, el de cuatro hojas es considerado de buena suerte. La tradición dice que, durante esta fecha, quienes no se vistan de verde serán pellizcados por un duende. Otro de los símbolos de la conmemoración son las serpientes, ya que según la leyenda, el santo fue capaz de ahuyentar a estos reptiles de la isla, aunque la evidencia científi ca lo desmiente.