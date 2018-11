Esta es una hermosa edición especial de uno de los libros fundamentales de Rosa Montero, Premio Nacional de las Letras 2017. Una obra pionera en la reivindicación del papel de la mujer en la historia a través de las biografías de sus protagonistas. Este libro cuenta con las ilustraciones a color de María Herreros. Además de los grandes textos de a la autora esta es una edición con el valor agregado de un gran diseño en muy buena calidad de publicación.

"No es un libro solo para mujeres, de la misma manera que el feminismo no es solo cosa de chicas. Estamos cambiando el mundo, estamos destruyendo estereotipos milenarios, y es evidente que si se altera el papel social femenino, es porque también muda el papel de los hombres. Incluye el texto original de Historias de mujeres, publicado hace veinticuatro años, y añade noventa nuevos pequeños retratos, una ojeada rápida desde la antigüedad hasta nuestros días que nos permite atisbar la compleja riqueza de la aportación femenina a la vida común", escribe la autora sobre su libro. "No hay un solo campo social, artístico o del conocimiento en el que no hayamos destacado", Y se trata de un pasado que nos han robado a todos. Pero tenemos que hacer algo más que cambiar la visión del pasado: es esencial que también cambiemos la visión del presente", señala. " El futuro está aquí, el futuro es hoy y lo estamos construyendo hombres y mujeres. Por primera vez estamos todos. Aunque, para ello, también debamos abandonar nosotras muchos prejuicios sexistas. Así es que, hermanas, abramos nuestras fauces de dragonas y escupamos fuego", dice Montero sobre la reedición de un libro necesario.

Título: Nosotras. Historias de mujeres y algo más

Autora: Rosa Montero

Editorial: Alfaguara

Páginas: 304

Precio: $849