Se toma el tiempo para pensar cada respuesta, lo hace con humildad y respetando a la profesional a su lado que hace la traducción simultánea. No lo ciega ser un autor best seller, y no tiene ni por un solo instante una actitud soberbia. Se trata del escritor suizo Joël Dicker, de 33 años, que en el 2012 publicó su exitoso libro La verdad sobre el caso Harry Quebert, pero que antes escribió cinco novelas que nadie quiso publicar. Estuvo en Buenos Aires por primera vez para presentar La desaparición de Stephanie Mailer. "El personaje del título dura muy poco, pero ella desencadena todo; sin ella no hay historia", dice a BAE Negocios Dicker en francés en una sala del hotel donde se aloja.

Son treinta los personajes que circulan por el texto, ante la pregunta de cómo hace con tantos, sostiene: "No tengo un esquema armado para seguir a los personajes, pero yo autor no puedo estar perdido si no lo va a estar el lector. Me parece que tiene que estar claro para mí, para que lo esté para el lector. En la calle nos cruzamos con mucha gente que sabemos quiénes son y no necesitamos un recuadro para recordarlo. En la novela tenemos que introducir personajes al lector y que la trama esté clara para que no se confunda".

—¿Cuáles son sus personajes preferidos?

—Los que están ahí son mis preferidos, a los demás los fui descartando.

—El texto tiene más de 600 páginas, ¿es verdad que eran 1.200?

—Sí, eran demasiadas, con demasiados personajes. Fui trabajando mucho. Fue como cortar un árbol para llegar a un palito. Hay menos personajes, pero también hay cambios en la trama.

—¿Es una novela policial?

—Es difícil la pregunta. No leo novelas policiales, por eso considero que la novela policial tiene pautas que no conozco. Tiene que girar en torno del crimen. En esta novela hay personajes que no están relacionados con el crimen. Porque no se trata de una novela policial, no todo sucede en torno del crimen. Me gusta hablar sobre los personajes, sus sentimientos y sus conflictos, y el crimen es sólo un pretexto para presentarlos.

—¿Escribís sabiendo cuál es el final?

—Mi interés es no saber qué sucede. Si leo un libro y ya sé el final, ¿para qué leerlo?; me pasa lo mismo a la hora de escribir, es la curiosidad la que me lleva.

—¿Tus asesinos son personas comunes?

—Me interesa preguntarme por qué sucede un crimen. Frente un psicópata hay un factor de azar. Es terrible para la víctima, pero no muy interesante desde el punto de vista novelezco. La búsqueda de la razón de un crimen cuando se trata de una persona común y corriente (alguien que nunca te hubieras imaginado), pensar qué fue el detonante, qué le sucedió, abre muchos interrogantes.

— Sos exitoso desde muy joven...

—Si el éxito llegó temprano es porque trabajé muy duro desde temprano. No es que empecé a escribir y todo el mundo quedó extasiado. Hoy en día sigo trabajando duro. No es que uno tira palabras y aparece la novela; me encantaría ser un genio, pero realmente no funciona así.

—¿Cuándo supiste que que querías ser escritor?

—Cuando los editores empezaron a rechazar mis novelas. Antes de eso escribía sin plantearme mucho, lo hacía y punto. Un día tuve ganas de empezar a publicar, sentía el deseo de hacerlo y me dijeron "muchas gracias, no está bueno". Creo que ahí empecé a cuestionar el punto de vista de mi identidad. ¿Seré escritor si no me publican?. Hoy puedo decir que soy un escritor que tiene ganas de seguir siéndolo.

—Con el éxito sentís presión al escribir...

—Nunca me lo planteo mucho. El éxito tiene que ver con un libro que existe, pero a la hora de volver a escribir el siguiente, de volver al escritorio, uno tiene la sensación de que no va a poder volver a hacer una novela. Pero también me tranquiliza porque es una situación normal y sé que después del agotamiento uno empieza a tener ideas y vuelve a poder escribir. Siempre sucede lo mismo y uno vuelve a empezar. La situación de dificultad no tiene que ver con el éxito sino con el agotamiento.

—¿Te cuesta desprenderte de los personajes?

—Como te decía, hay un momento de agotamiento con la novela terminada, más cuando uno no sabe si va a lograr terminarla sin tener el plano determinado, y a la vez soltar algo que me acompañó tanto tiempo, hay vínculos con los personajes. Siento una especie de tristeza, pero creo que es una buena señal, porque si uno no quiere desprenderse es porque pasó un tiempo muy valioso con ese personaje, que tuvo sentido.

—¿Qué te gustaría que el lector encuentre en el texto?

—Le diría que va a reconocer personajes variados, cada uno tiene su propia historia. Me gustaría que el lector tenga la sensación de haberlos conocido y que les permita despegarse de su cotidiano.

—¿Cómo es la relación con los lectores?

—Nada supera al encuentro, y eso me gusta hacerlo y me parece importante conocerlos y compartir un rato con ellos. Después están las redes sociales que permiten la difusión, compartir literatura y, si se puede, se crea una interacción.

—¿Te presiona que termines una novela y te pidan otra?

—No es una presión, es una alegría; me encanta cuando me preguntan por el próximo, aunque les tengo que pedir un poco de tiempo. Me pasé esperando que me leyeran, hoy es una alegría que me pregunten cuándo viene el próximo.

—¿Cuál es el rol de la literatura?

—Es la construcción de uno mismo, nos ayuda con los vínculos entre las personas. Los jóvenes que no leen, cuando empiezan a hacerlo, recuperan confianza. La literatura es una puerta.

Con gran humildad, el escritor confiesa: "Cuando empecé a escribir y presentar mis novelas tenía el sueño de que un editor me dijera está buenísimo. Al principio me dijeron muchas gracias, no es bueno. Hoy sé de la fragilidad del éxito y sé a quién se lo debo: a los editores, a los libreros y los lectores. No es algo que hacés solo, es compartido. El libro existe porque hay un lector que se sumerge en la historia". Y agrega: "Cuando venía para acá pensaba hay personas que viven a 14 horas de vuelo de mi casa que me leen, no tiene que ver sólo con la cuestión del ego sino con la fuerza del libro, de gente con la que no tenemos un idioma en común pero que sí tenemos un mundo imaginario compartido".

Título: La desaparición de Stephanie Mailer

Autor: Jöel Dicker

Editorial: Alfaguara

Páginas: 656

Precio: $799