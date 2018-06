Vivir en una sociedad tan materialista y obsesivamente consumista no nos beneficia. A menudo nos encontramos con personas que encajan en el perfil del comprador compulsivo, aquel que compra para suplir algún tipo de carencia. Una especie de "escape emocional". Porque para muchas personas la acción de comprar es un gran placer. Tan solo mirar, observar, probar. Todo esto, ya los satisface, aunque entienden que la dicha no es completa. El comprador compulsivo evade, de esta manera, ciertos problemas de su vida personal. El miedo a afrontarlos provoca que necesite "distraerse".

El que adquiere cosas compulsivamente sabe que la felicidad ofrecida por esas cosas es momentánea y ficticia y que está derrochando dinero en algo que seguramente no necesita. Comprar es tan solo la punta de un iceberg. La gravedad del problema se encuentra debajo. Ir de shopping es en muchos casos un camino casi terapéutico para relajarse. El estado de ánimo mejora y la persona puede sentirse más feliz. En este tema la publicidad ha influido mucho, haciendo que se vea lo accesorio como una necesidad.

Hoy los centros de compras poseen espacios de comodidad y tienen posibilidades de diversión; funcionan como centros de entretenimiento y se han convertido en un punto de referencia social. Es peligroso cuando la visita a los lugares comerciales intenta ser una salida para una sensación de malestar que no se sabe gestionar de otra manera. Estar deprimidos, mejorar el estado de ánimo, "olvidarse" de los problemas, tramitar duelos y apaciguar corazones oprimidos.

El consumismo lleva en sí mismo una promesa mentirosa, sustentada en la idea de que la felicidad está estrechamente relacionada con el poder adquisitivo, o sea, con el dinero que tengamos disponible para comprar. Si tenemos un televisor más poderoso, seremos más dichosos; si nuestra ropa es costosa, nos sentiremos más valiosos y si compramos el último automóvil, seremos más respetables. Los objetos de consumo nos arrastran a volver los ojos hacia afuera, en lugar de explorar dentro de nosotros mismos.

Hay una trampa: pensar que para ser tratado con consideración es suficiente -y al mismo tiempo imprescindible- salir de compras y cambiar de ropa. El respeto por uno mismo se convierte en un disfraz y depende enteramente de los demás, se admite que no se tiene valor por uno mismo. Con mucha gracia, el escritor Emile Gauvreay decía: "Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar el dinero que no tenemos, en cosas que no necesitamos, para crear impresiones que no durarán, en personas que no nos importan".

Los llamados "economistas de la felicidad" están convencidos de que invertir el dinero en experiencias genera mucha más satisfacción que gastarlo en objetos. Afirman que "si eres feliz, abrazas; si eres infeliz, compras". Hay conversaciones liberadoras que jamás se olvidan. Hay lugares fantásticos que nos llevan al límite de la admiración. La calidez de una cena, o un rato entre amigos no tiene precio. Por eso sería bueno amar lo que uno tiene, tener lo que se necesita, ser feliz con menos.

"Cuenta una vieja leyenda que, en un lejano paraje, vivía un anciano y sabio monje. Una mañana recibió la visita de un hombre joven, acompañado por dos sirvientes y un fantástico caballo. Un joven rico, pero de mirada triste.

—Tengo a mi disposición todo el dinero y el poder. Pero no soy feliz, me siento triste y vacío. ¿Qué puedo hacer?

El monje le contestó: —Si te desprendieras de todos tus bienes y te dedicaras a cultivar tu espíritu y no tus riquezas materiales, estoy convencido de que alcanzarías la paz y la felicidad que ahora te faltan. Ven conmigo.

Mientras los sirvientes se quedaban al cuidado del caballo, el joven caminó tras el monje, que le condujo al interior de su austera vivienda. Junto a una de las ventanas, le pidió que mirara a través del cristal.

—¿Qué ves? —le preguntó. —Veo el cielo azul y limpio; veo la luz del sol y siento su tenue calor, veo el campo verde, mi hermoso caballo y mis fieles sirvientes.

—Muy bien —respondió el monje. —Ven ahora a esta otra ventana y dime qué ves.

—¡Pero esto no es una ventana, dijo el joven, es un espejo!

—Qué ves en el cristal.

—Pues qué voy a ver: ¡Me veo a mí mismo!

—Exacto, te ves sólo a ti mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la ventana y el espejo? Que la ventana tiene un cristal transparente, vacío. Mientras que el espejo es el resultado de aplicar un poco de plata al cristal. Y, cuando hay plata de por medio, uno deja de ver a los demás y pasa a prestarse atención sólo a sí mismo. No dejes que la plata ciegue tu visión y te impida ver a las personas que te rodean.

Con el eco de esas sabias palabras, el joven volvió a su hogar. Aunque nada había cambiado, todo había cambiado. Porque él había cambiado".