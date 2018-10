El Presupuesto 2019 deja poco espacio para las mujeres, y destina aún menor importancia para la comunidad LGTBIIIQ. No aparece a lo largo de todo el documento alguna política destinada a, por ejemplo, la inserción laboral de personas trans o medidas que apunten a amplifi car los derechos de esa comunidad. Freijo y D’Alessandro señalaron que los trans en Argentina son la población que mayores problemas percibe a la hora de conseguir un empleo formal ya que alcanzan sólo el 1%. “En un país donde es legal el matrimonio igualitario y existe una Ley de Identidad de Género, esto no está incluído como una política de Estado”, remarcó la economista. En tanto que Freijo detalló: “Según un estudio del INADI del 2015, el 80% de la población trans trabaja en la prostitución y al menos el 90% quiere salirse de ese esquema. En el Presupuesto, esta comunidad queda sujeta a programas que tienen que ver con víctimas de trata. La vida promedio de estas personas es de 40 años, y no hay programas de inclusión laboral que solvente este problema. Generamos una biconcepcion hombre-mujer y no tenemos en cuenta a las personas que pertenecen a la comunidad LGBT IIIQ. No debería haber un INAM, sino que debería haber una institución de la diversidad sexual”.