Con los peores registros de expectativa para contratos de trabajo desde 2007 se avecina el año próximo. Para lo que corresponde a la gestión Cambiemos al mando de la Casa Rosada la segmentación desde 2016 a la fecha sobre primeros trimestres ofrece simetría desde la energía inicial a la secuencia de tormentas económicas. Al inicio de su cuarto año de gobierno se infiere gravitando la pérdida de confianza empresaria en el modelo económico y la incertidumbre sindical sobre lo que vendrá. Tomando los datos duros del paper que revela la consulta a 800 empresas argentinas que confecciona ManpowerGroup (MPG) en 2019 no se potencia ni siquiera Construcción, rubro clave de incidencia, el cual presenta para enero/marzo 11 puntos negativos sobre nuevos puestos de labor. El vicepresidente y director de operaciones de MPG Fernando Podestá le consignó a BAE Negocios que esos datos confirman una disminución de 6 puntos respecto al trimestre anterior y 12 puntos en la comparación interanual.

En enero, febrero y marzo de 2016, el primer año de Cambiemos, MPG destacaba además de los números un escenario condimentado por las expectativas generadas por el nuevo Ejecutivo, la apertura de la economía y el beneplácito de los grandes grupos económicos. Se realzaron proyecciones optimistas no excluyentes de cautela. En datos duros, la Expectativa Neta de Empleo de MPG reveló para ese primer trimestre un 13% decidido a incrementar su dotación de trabajadores contra un 5% que evaluaba reducciones, el 74% consignó que no establecería cambios para los primeros 90 días del nuevo gobierno. Respecto de los 800 empleadores la estadística privada los clasifica en cuatro categorías: micronegocios (menos de 10 empleados); pequeñas empresas (entre 10 y 49); medianas (de 50 a 249) y para aquellas que cuentan con 250 trabajadores o más en el estamento de grandes empresas. Ese primer año de Cambiemos ofrecía posibilidad de brotes verdes en Construcción (+22%), Educación y Administración (+12), Servicios (+12) y un 8% en Comercio, tanto mayorista como minorista. La contracara en el arranque de 2016 se vislumbraba en Agricultura/Pesca (-3%) seguida por Finanzas, Seguros y Bienes Raíces (-1%)

2017

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) se obtiene al tomar el porcentaje de empleadores que anticipa un aumento en sus dotaciones, restando a aquellos que esperan una disminución durante los tramos mensurados. Para el segundo año de gestión Cambiemos el lapso de enero, febrero y marzo se encuadraba dentro del "moderado optimismo". Un 12% de los empleadores sumaría trabajadores a sus equipos, el 5% reconocía que tendría reducción de planteles y el 79% no definiría cambios durante dicho trimestre. Lo cual remitía a una ENE del 7% con alternativa de ajuste a un punto menos por cuestiones de estacionalidad. Llamativo liderazgo para Agricultura/Pesca con un 15% y el sector de Manufacturas con un 10%. El año de elecciones legislativas y la prueba en las urnas para el modelo económico también se reportaba en un incremento de trabajo en Finanzas/Seguros y Bienes Raíces con 8%.

2018

De un año a esta parte, cuando los cimbronazos de la economía todavía resultaban impensados y el Gobierno presentaba sus metas de inflación en el 15%, el empresariado mantenía "cautela con optimismo". El 13% estimaba reforzar sus dotaciones, el 4% una merma y el resto no infería realizar ninguna variante. La ENE por lo tanto se mantenía en un 9%, motorizada por Construcción pública y privada, Finanzas/Seguros y Bienes Raíces en un promedio de 17 puntos de registro, como también una mesura en los sectores industriales, de acuerdo a lo que establecía MPG en su proyección de enero, febrero y marzo pasado.

De cara al año próximo la visión de los ejecutivos de MPG guarda relación con las últimas proyecciones que off the record deslizaron funcionarios nacionales respecto al corto plazo. Se resumen el escenario que varió de la cautela a la restricción empresaria y sobre algunos datos como que para 2019, siete de los nueve sectores industriales, muestran las intenciones más débiles desde que comenzó la ENE, tendencia que estiman no ofrecerá demasiados cambios para el primer semestre. A la baja de construcción se suman otras actividades con efecto multiplicador, Transporte/Servicios Públicos con -10%, y Manufacturas con -5%.