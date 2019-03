El proceso electoral que se avecina fue uno de los temas recurrentes y, de acuerdo a lo que recogió BAE Negocios, en el sector agropecuario domina la idea de votar por un segundo turno de Mauricio Macri. No importa ni la alta inflación, ni insumos dolarizados, ni falta de créditos ni, pero aún, la vuelta de la retenciones.

"Soy una pequeña productora que con créditos al 50% no puedo hacer nada. Las retenciones me mataron, pero voy a votar otra vez por Macri", con éstas palabras Cecilia que produce trigo y soja en Victoria, Entre Ríos, mostró su enojo para con la ex presidenta "la cual no debe volver porque no quiere al campo".

Como esta productora, muchos manifestaron lo mismo en Expoagro. Al preguntar si Roberto Lavagna podría ser una alternativa, la respuesta fue que no.

En el campo suenan las frases que dijera el ex ministro de Economía en 2005: "Si el problema es ideológico, que formen (por los chacareros) un partido político, ganen las elecciones y quiten las retenciones".