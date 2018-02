n De acuerdo al análisis de la consultora Economía y Regiones, la meta fiscal de 2018 muy probablemente se terminará cumpliendo. De esta manera, para la consultora que comanda Diego Giacomini, "cumplir la meta fiscal 2018 es mejor que no cumplirla. Así como, haber cumplido la meta fiscal 2017 fue mejor que no cumplirla. Ambas cosas están fuera de discusión. Sin embargo, ver "cómo" dicha meta se cumple y más aún saber si dicho cumplimiento "sirve", son dos variables más importantes que el cumplimiento en sí. El primer punto por señalar cuando se analiza el cumplimiento del programa fiscal es que las metas fiscales tienen dos grandes problemas, están mal diseñadas y terminan siendo poco ambiciosas, lo cual lleva a malos resultados macroeconómicos. Los númerosson elocuentes en este sentido.Por un lado, el déficit fiscal financiero (con intereses) aumentó en términos del PBI cuando se compara 2015 (6,1%) con 2017 (6,9%). Paralelamente, se tomó deuda por 19% del PBI (u$s117.870 M) en el mismo período: Nación u$s96.130 M (81%), Provincias u$s12.044 M (10%) y empresas u$s9.696 M (9%). La inflación sigue ubicándose en torno al 25% anual y el PBI per cápita cerró 2017 por debajo de 2015 (-1,8%) y de 2011 (-5,8%)".

En un reciente informe, los economistas de E&R destacan que "el Estado absorbe casi todo el endeudamiento, dejando prácticamente sin financiamiento al sector privado, consecuentemente no sorprende la falta de inversión y los bajos niveles de expansión de la actividad económica y del nivel de empleo. La inversión en términos del producto habría cerrado en torno al 16% en 2017, es decir -6 puntos porcentuales por debajo del promedio de la región (22%), con lo cual las posibilidades de crecer "en serio" y en forma sostenida no son las más elevadas. Las metas fiscales están mal diseñadas porque no tienen en cuenta el pago de intereses de deuda, ignorando el principal impacto del actual programa fiscal: la toma de deuda.Este error se torna más grosero si se tiene en cuenta que la tasa libre de riesgo (piso del costo de financiamiento) ya está subiendo en el mundo y que la Reserva Federal proyecta subir su tasa de referencia".

En tanto, el trabajo de E&R agrega que "el mal diseño de las metas fiscales y su falta de ambición en materia de reducción del gasto y del resultado fiscal negativo, quedan expuestos cuando se observa que su cumplimiento tanto en 2018 como en 2019 sólo nos permitirá terminar "empatados" con 2015; es decir Macri dejaría un déficit fiscal similar al que heredó de CFK pero con mucha más deuda. Puntualmente, la deuda pública terminaría cercana a 70% del PBI, pero el déficit fiscal en 2019 (6,0%) sería apenas inferior al de 2015 (6,1%). Al mismo tiempo, el PBI per cápita 2019 terminaría empatado con 2015, pero un -3,7% por debajo de 2011. Es decir, en 2016/2019 nos endeudamos para no arreglar el problema fiscal y para no crecer.