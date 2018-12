No hay mucho misterio, el título es directo y revelador. De un duelo se trata la trama de este drama en episodios de media hora que acompaña el debut de Facebook Watch, el servicio gratuito de streaming de la red social. Aunque la serie se estrenó hace ya un par de meses, el diario The New York Times la eligió recientemente para el top ten de las mejores series del año que termina. Fue proyectada por primera vez oficialmente en el pasado festival de Toronto y desde entonces no paró de cosechar éxitos.

La talentosa Elizabeth Olsen tiene el rol protagónico con una actuación que conmueve profundamente por su alto nivel de veracidad y que ya fue reconocida con una nominación a los próximos Critics Choice Awards. Interpreta a Leigh Shaw, una joven que acaba de pasar una de las peores situaciones imaginables para un ser humano: la muerte del amor de su vida (Matt, personaje interpretado por Mamoudou Athie).

El mundo de Leigh se hace pedazos de un día para otro, todo se sacude como en un temblor que raja la tierra y desgarra las entrañas. Hasta la casa en la que vivía se transforma en una llaga abierta que no hay que tocar. Poco a poco se da cuenta de que no todo era lo que parecía en la vida que llevaba. La historia arranca cuando pasaron tres meses de la gran pérdida y la protagonista está sumergida en el desaliento y la oscuridad. No es precisamente el alma de la fiesta (aunque de hecho en dos de los mejores episodios hay fiestas). A lo largo de los capítulos acompañamos a la protagonista en las duras instancias de un duelo que la lleva a chocar y reconectar con la realidad y el entorno familiar y social, para tomar también poco a poco la forma de una travesía de descubrimiento.

En medio de las lágrimas y ese dolor que acompaña a la protagonista como una segunda piel, no termina de ser una serie del todo lúgubre sino que escarba en busca de momentos más epifánicos y luminosos.

El relato progresa con acierto entre la tensión por descubrir las circunstancias de esa muerte, los flashbacks que muestran a la pareja feliz y los pequeños pasos de Leigh hacia la recuperación. La tira se suma a la exitosa tendencia de contar buenos dramas en capítulos de duración más corta, unos treinta minutos, un formato que parecía reservado únicamente a la comedia. Otro caso reciente es la elogiada Homecoming, protagonizada por Julia Roberts.

La apuesta de Facebook Watch se redobla. A las series que pueden verse (gratis y con subtítulos), como “Queen America” protagonizada por Catherine Zeta-Jones, se sumará “365 Days of Love” el 1 de enero.