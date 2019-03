The Band, el grupo de Robbie Robertson, fue uno de los mayores números del rock de los Estados Unidos, con un rescate de tradiciones que incorporaron el blues, el gospel y hasta el bluegrass. Fueron amigos de casi todo el mundo y, el día que se despidieron, hicieron un gigantesco recital donde esos amigos fueron todos. Dr. John, Bob Dylan, Eric Clapton, Ronnie Wood, Joni Mitchell, Neil Diamond, Neil Young y siguen firmas de nenes así hasta el final. Para más datos, el recital fue filmado por Martin Scorsese -que comenzó como documentalista rocker laburando en Monterrey Pop- y sigue siendo una de las grandes películas sobre el rock.

Título original: The Last Waltz, EE.UU., 1976. Dirección: Martin Scorsese. Intérpretes: The Band, Bob Dylan, Eric Clapton, Dr. John, Joni Mitchell, Neal Young. Calificación: Disponible en Qubit.TV.