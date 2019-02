Es un libro diferente, con ilustraciones, colores, textos como si fueran escritos a mano, recetas, pruebas, espacios para completar. La escritora colombiana Amalia Andrade construye un kit de primeros auxilios absolutamente interactivo y con mucho humor para el desamor: Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida). La autora propone también otro manual para sobrevivir al miedo: Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. No son libros de autoayuda, pero no es mala idea tenerlos cerca por si son necesarios.

"La idea de la literatura como juego siempre me interesó mucho. Relacionarnos de otra forma, explorar cómo el libro físico me daba otras posibilidades, desacralizar el libro como un objeto al que no se puede intervenir. Buscar que sea como un diálogo. En la forma puede parecer muy light pero no es así, siento que son el resultado de las inquietudes que siempre he tenido", dice a BAE Negocios la autora durante su visita a Buenos Aires.

"La gran pregunta del adulto es resolver qué es el amor y cómo funciona. Me obsesioné mucho con el tema y creo que hice ese libro para sanar y reírme", señala y agrega que los dibujos que ilustran los ejemplares son de su autoría. "No tengo ninguna formación como ilustradora, dibujar me hizo mejor escritora. Me pasa que ya no puedo escribir sin dibujar. Mi búsqueda en la escritura es muy estética", continúa, haciendo referencia a sus libros, que fueron publicados en diversos países como Alemania, Italia, Polonia, Rusia y México, por nombrar a algunos.

—¿El duelo es igual en diferentes lugares?

—Es algo común a todos los seres humanos. Los latinos creemos que tenemos una manera muy particular de amar, muy melodramática. Aprendemos a amar gracias una herencia cultural, hay unas pequeñas modificaciones, pero es muy loco que todos seamos lo mismo en ese desamor y que seamos muy empáticos con aquel que sufre. Lo peor que se le puede desear alguien es que le rompan el corazón.

—Utilizás el humor como recurso...

—El duelo es un sentimiento tan pesado... Estamos tan instalados en el lenguaje, que es muy corto para este tipo de situaciones. El diccionario para el duelo es muy nulo, no hay una palabra apropiada para eso. En cambio el humor sí funciona, para descomprimir, ponerte afuera de ese dolor y poder reírte. Creo que no se puede reír durante el duelo, quizás en la mitad, pero cuanto te reís a carcajadas es que lo has superado, es que completaste el duelo.

—En el libro agregás recetas...

—La comida es muy emocional. Cuando estoy triste quiero sopa de mi mamá, sentir como que estoy cuidada. Cuando tenía el corazón roto iba al resturante de una gran amiga chef en Bogotá y escribí el libro ahí, le dije "tenemos que hacer recetas juntas", y así fue.

—¿Hay pasos comunes a todos en el duelo?

—Depresión. Todos sentimos que es un hueco del que no vamos a salir. El libro te dice que sí puedes salir de eso, todo va a estar bien, aceptando que se está mal. Vivimos en una sociedad que nos dice que tenemos que ser felices siempre, entonces si aceptas que estás triste, que vas a estarlo un tiempo, un buen tiempo, que puede durar dos semanas o dos años, en ese momento de aceptación comienza la sanación.

—No es un libro de autoayuda, pero funciona como tal.

—Es un híbrido, tiene narrativa, tiene ilustración, ayuda. Lo colocan a veces en las secciones de autoayuda, de sexología, de cómics, y hasta para niños y no es un libro para chicos. Eso quería, que pueda ser lo que el lector quiera. Si quiere que sea un libro de autoayuda, también. El libro genera una empatía y conexión con los lectores, desde la primera página les digo no soy una psicóloga, soy una persona como tu, que pasó por esas circunstancias. No hay una fórmula, es más bien hablemos de esto que nos está pasando.

—¿Cómo es la relación con los lectores?

—Las charlas de mis libros son como terapia en vivo. No es sólo gente joven la que va. Hay hijas que le regalan el libro a su mamá. Una me contó que su madre estaba en una relación abusiva y fue capaz de divorciarse luego de leerlo. Otros leen el libro porque murió alguien que querían mucho y funciona también.

—¿Por qué te parece que tantos lectores se sienten identificados?

—Hay dos premisas de literatura que me han encantado mucho y que me han hecho sentir libre a la hora de escribir: que lo ordinario es extraordinario y que lo personal es universal. Esa es la literatura que me gusta leer.ulo:

Título: Uno siempre cambia al amor de su vida

Autora: Amalia Andrade

Editorial: Espasa

Páginas: 200

Precio: $529

Título: Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas

Autora: Amalia Andrade

Editorial: Espasa

Páginas: 312

Precio: $479