La mayoría de los trabajadores de España, Alemania, Francia y Reino Unido son optimistas sobre los cambios que los avances tecnológicos introducirán en el mercado laboral. Sin embargo, gran parte de ellos opina que les hace falta reforzar sus habilidades actuales o aprender otras nuevas para poder ser más eficaces en sus puestos de trabajo.

Según las conclusiones de "The Real Future of Work", un nuevo informe de Gallup, más de la mitad de los trabajadores de España, Alemania y Reino Unido participaron en algún tipo de curso de capacitación en 2018, a excepción de Francia donde las cifras de participación cayeron un 37%. Los resultados del estudio apuntan a que recibir formación no es motivo suficiente para afirmar que las empresas alientan a sus trabajadores a desarrollarse profesionalmente. Los trabajadores también deben de crecer profesionalmente de otras maneras, por ejemplo, aprendiendo a poner en práctica su creatividad, empatía y otras habilidades cognitivas y relacionales que son difíciles de automatizar.

Según las conclusiones del informe, quienes no realizaron ningún curso de capacitación

mencionan que el principal motivo es el hecho de que la empresa no les ofrece programas de este tipo, lo que plantea importantes interrogantes sobre quién es responsable de su organización y financiación.