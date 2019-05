Beatriz Vázquez Goyoaga

Beatriz Vázquez Goyoaga es una periodista española, experta en Política y Economía. Habla 7 idiomas (Chino, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Portugués y Español), es conferencista internacional con más de 10 años de experiencia, y y desde hace veinte años imparte técnicas de respiración y meditación.

En diálogo con BAE Negocios, Goyoaga resaltó que "cuando las crisis acucian y hay elecciones políticas, una situación económica difícil en la familia o laboral en cualquier empresa, la gente puede llegar a estar muy desesperada y tomar decisiones que pueden ser incorrectas, nadie queda contento con decisiones tomadas bajo estrés".

La directora de El Arte de Vivir en Argentina recalcó que "las crisis no las podemos evitar, pero uno puede estar en equilibrio para enfrentarse a ellas como el surfer se enfrenta con la ola, preparado para enfrentar cualquier crisis si tiene la mente serena y equilibrada". Pero en contextos de crisis ¿Cómo serenar a la mente, devolverle su equilibrio? Reseña la periodista que "la mente al igual que el cuerpo pierde su equilibrio, el cuerpo si no tiene la comida indicada, si no hace deportes, se enferma y la mente igual. Necesita de un entrenamiento para recuperar o mantener el equilibrio, y no existe mayor enemigo que te quiera hacer mal como una mente fuera de su eje. Y no existe amigo padre madre o pareja que te pueda hacer tanto bien como una mente equilibrada". Y puntualiza que "las formas en las que uno vuelve o mantiene el equilibrio, son sencillas y asequibles a todo el mundo. En estos días hemos visto un gran numero de personas que vienen a las meditaciones públicas (el Arte de Vivir tiene más de 150 centros en el país) buscando bajar un cambio. La situación es candente y la gente está muy de la cabeza, hoy muchos optan por cambiar la medicación por la meditación, que es sin costos sin efectos secundarios y también funciona".

Avanzando un poco más en la temática, señala que "las formas de mantener el equilibrio son sencillas: alimentación correcta, que impacta sobre la mente y el cuerpo; el descanso correcto, entretenimiento de vez en cuando, ver fútbol, leer algo lindo, y ejercicios de respiración y meditación". Y enfatiza que "tanto la meditación como la respiración no tienen nada que ver con la religión, uno puede respirar para bajar un cambio siendo católico, judío, protestante".

La alimentación es otro aspecto importante. Y es que "estamos comiendo todo el día enlatados, prefabricados, todo lo cual impacta negativamente en la mente. Hay que empezar a pensar en la dieta mediterránea, lo recien cortado lo recien preparado, lo fresco, la dieta de la abuela", dice Beatriz.

Pero la práctica de la meditación no sólo es tomada por las personas individualmente, sino que las empresas comienzan a verla como una herramienta importante para la salud corporativa. Al respecto, Goyoaga dice a BAE que "la meditación hoy en día hace furor en las empresas, los bancos, se están impartiendo ejercicios de meditación y respiración para que la gente baje un cambio, porque se han dado cuenta que el asset más importante para una empresa es el humano".

Es que la visión empresarial se está volcando a un enfoque más centrado en las personas, cree Beatriz, quien reseña que "anteriormente se explotaba a tu gerente hasta que reventaba, pero hoy reemplazar a un gerente cuesta mucho dinero, mientras que mantenerlo tranquilo y por ende en buena salud, es más económico". Y recalca un concepto: "trabajando con la mente uno puede superar las crisis que le tocan, las de seguridad, económicas, si todos los días dedica de diez a veinte minutos a la mente, uno puede rendir, decidir y dirigir de una forma muy distinta".

En este sentido, la instructora reconoce que desde hace unos meses "recibimos más aceptación por parte de las empresas; cuando les proponemos las meditaciones de inmediato dicen sí, lo mismo que clubes de deportes de alto rendimiento, futbolistas, colegios y universidades". Y respecto de las devoluciones que recibe después de las prácticas dice que "el feedback es siempre altamente positivo, en algunos sitios permanecemos por dos años o más, hemos trabajado con la NASA, bancos, empresas de telefonía, hasta en la UBA estamos".

Otros ámbitos donde la meditación se hace presente son tal vez inesperados, tales como barrios de emergencia e instituciones carcelarias. "Seguimos con cursos en lugares como el barrio 31, la Cava, y en al menos 20 cárceles. Al principio los internos llegan escépticos, y al final casi que se enamoran y se quieren casar contigo. A mí han llegado a decirme ´A pesar de que me quedan veinte años por delante mi mente se siente libre´", expresa Goyoaga.

Y remarca: "El slogan del Arte de Vivir es ´cuando se enferma el cuerpo vas al hospital, cuando se enferma la mente vas a la cárcel´, y deberiamos curar las mentes en las cárceles. El costo de mantener un preso en una cárcel es muy alto, y se ahorraría mucho dinero si se recuperaran las mentes en las cárceles".

Concluye reseñando que "yo soy periodista de política y economía, y llegué a la Argentina como corresponsal extranjera, he hablado con todos los presidentes y ministros de economía del país, y desde hace veinte años imparto técnicas de respiración y meditación, muy consciente de que lo que hago son técnicas de precisión y laboratorio y que funcionan".