Para que jueguen los grandes

Alicia en el País de las Maravillas - Libro Carrusel

¿Cuál es el límite entre un libro para chicos o para adultos? ¿Por qué un grande no puede disfrutar de la fantasía y la belleza de las ilustraciones? Y Alicia en el País de la Maravillas es una de esas historias que sin dudas son para todos. En 1865 se publicó por primera vez la obra maestra de Lewis Carroll, hay numerosas ediciones, muchas de ellas adaptadas para niños pero con ilustraciones que disfrutan todos. Una de ellas es esta bajo la modalidad de Carrusel, una tapa se une con la otra y una especie de calesita troquelada se aprecia la historia que supera las barreras del tiempo. Se toma algunas de sus escenas más emblemáticas( de las ilustradas, par aquella edición original, por sir Jhon Tenniel) para componer en seis escenas tridimensionales un cuadro de las situaciones que vive la niña protagonista. Una forma distinta de leer y de abordar un libro. Una historia no sólo para ser leída, si no mirada. El libro tridimensional pero con dibujos que tienen 150 años. le dan una magia aún más especial. Alicia no deja de sorprender, más allá que sea un clásico conocido por todos. Es sin duda un libro para chicos, pero quién dijo que un adulto no puede disfrutarlo también?. Son 14 paginas de magia en papel.

La pelea interna entre el amor y los sueños

La magia de ser nosotros (Sofia 2)

Elísabet Benavent regresa con la segunda parte de Sofía, es importante haber leído la primera. La protagonista intenta seguir adelante pero nada es lo mismo sin Héctor. Sofía siente que se traiciona cuando un nuevo futuro se aparece en su vida. Sofía vuelve con Héctor en el bar Alejandría, un protagonista más de la historia, tras siete meses de silencio.Sofía y Héctor lucharán para volver a ser magia, pero ¿se puede mantener el amor sin renunciar a los sueños? La magia de ser nosotros habla de las contradicciones de dos individuos cargados de culpas que se necesitan y que harán lo posible por encontrar un lugar en el que poder sentirse en casa.

Desarmar la versión oficial

Casquillos Negros

Beto Zaragoza es periodista de policiales. Pero sus días dan un vuelco cuando recibe unas reveladoras fotografías, ocultas hasta entonces, sobre los implicados en el asesinato del cardenal Posadas y de investigar los anodinos crímenes pasionales de costumbre pasa a involucrarse en una intriga de complicidades donde están envueltas las más altas autoridades militares y de gobierno, los cárteles del narcotráfico y hasta los grandes jerarcas de la Iglesia católica. Según la versión oficial, el religioso había sido ejecutado por sicarios que lo confundieron con el Chapo Guzmán. Zaragoza irá descubriendo que esa versión no es la única y tampoco la verdadera.