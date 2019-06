Algo agita las aguas en Hierro, la isla más remota del archipiélago canario, en España. La vida tranquila de la comunidad se ve afectada por un hallazgo macabro: un cuerpo en el fondo del mar. Pero la espeluznante noticia no es el único cambio en ese pueblo aferrado a costumbres propias que prepara el ritual de bajada de la Virgen. Una jueza recién llegada, Candela (Candela Peña, ganadora de tres premios Goya), tendrá a su cargo encontrar al culpable. Todos los indicios apuntan a Díaz (Darío Grandinetti), un empresario de negocios turbios. Aunque en lados opuestos de la ley, los dos protagonistas lucharán por encontrar al asesino.

Desde Barcelona, donde estuvo filmando la serie de Maradona, Darío Grandinetti contó a BAE Negocios cómo fue participar en este proyecto y por qué se entusiasmó rápidamente con el guión de esta tira que a partir de hoy estará disponible en Movistar Play bajo demanda y el domingo en el canal Movistar Series. "La historia avanzaba enseguida, pasan cosas todo el tiempo. A los tres o cuatro minutos del primer capítulo ya ocurre algo muy fuerte y no dejan de pasar cosas. Es mucha acción y personajes muy bien escritos y construidos para actuar", señala el actor.

Las particularidades geográficas de la isla, tierra de contrastes, y el aislamiento del continente dan al thriller una atmósfera inquietante y particular. Comparte ese tono enigmático con los buenos policiales noruegos que transcurren entre paisajes de bosques nevados y el juego de encierro con series aclamadas como Trapped. A esos ingredientes le suma algo del brío ibérico, además de un guión bien construido, con los giros necesarios para mantener al espectador frente a la pantalla.

"Al filmar en esos lugares uno termina sintiendo que forma parte de una aventura. La isla es alucinante. Cambia la temperatura cinco grados en un kilómetro. Estás en el frío y a los dos kilómetros estás en Miami. Vas con el coche, doblás en un bosque de pino y ves allá abajo una playa de piedra volcánica. Tiene cosas muy fuertes, de mucho contraste. Uno está como los personajes, atrapado. La isla tiene muy pocos hoteles, viven sólo 4000 personas permanentes y está bastante virgen", indica Grandinetti.

Ese paisaje se integra de manera completamente funcional al relato. "El autor y el director estuvieron dos años yendo a la isla. Entonces escribieron en función de ese entorno. No es que armaron una historia y después salieron a buscar el decorado. Eso se nota en la problemática de algunos personajes. Por ejemplo, cómo se tiene que enfrentar esta mujer Candela a ciertas costumbres y cuestiones culturales que para alguien que viene desde afuera no es sencillo", agrega.

El personaje de Díaz, que le toca interpretar, tiene una dualidad marcada por la ternura hacia su hija en contraste con la aspereza con la que se maneja en los negocios. Para Grandinetti, esos son los personajes más entretenidos para hacer. "No es de una sola forma. Con su hija vemos a un Díaz tierno, humano, preocupado. Después es uno que va para adelante a conseguir lo que quiere como sea. No siempre utiliza las armas más nobles para demostrar su inocencia. Este es un malo que el espectador sabe que no es tan malo. El espectador sabe que no es el asesino", explica.

El actor confiesa que no ve muchas series pero que el género policial le resulta "muy atractivo". Hombre de cine también -resultó ganador del premio al mejor actor en la pasada edición del Festival de San Sebastián por la película argentina "Rojo"- lamenta la situación local de la industria. "Casi no se está filmando. No se ejecutan los presupuestos ya desde el año pasado. Este año tampoco. Vamos a notar la ausencia del cine argentino en los festivales internacionales el año que viene. Nos vamos a dar cuenta en el 2020 de que no se está filmando. Ser productor independiente del cine argentino hoy es tener un optimismo a prueba de balas", destaca.