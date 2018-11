Quienes hayan visto Mr. Robot, el tecnothriller protagonizado por Rami Malek (actor que vive ahora un nuevo pico de fama como protagonista de la película de Freddie Mercury), sabrán que el director Sam Esmail suele crear propuestas singulares y contundentes, que se desmarcan del resto, con un sello personal. Homecoming, brillante serie estrenada este mes en Amazon Prime Video, no es la excepción.

Hasta los orígenes de esta tira fueron bastante peculiares. La historia nació de la adaptación de la exitosa serie podcast producida por Gimlet Media creada por Eli Horowitz y Micah Bloomberg, que contó en su reparto con Catherine Keener, Oscar Isaac, David Schwimmer, Amy Sedaris y David Cross, entre otros. Acá el elenco es también estelar y está encabezado por Julia Roberts.

La actriz de la sonrisa infalible tiene el papel de Heidi Bergman una asistente social que trabaja en Homecoming, un centro que ayuda a los soldados veteranos a reintegrarse en la vida civil. En un entorno de reclusión, los ex combatientes tendrán sesiones de terapia, charlas con juego de roles y tratamientos con drogas experimentales.

Pero la trama se desdobla en dos tiempos gatillando el suspenso: salta también a un futuro en el que un auditor del Departamento de Defensa investiga una antigua queja sobre la labor del centro y la protagonista ya se encuentra retirada de ese trabajo y temporariamente de vuelta en su hogar materno (el título de la tira tendría así un doble sentido de vuelta a casa). La chispa se enciende cuando la propia protagonista decide indagar en su propio pasado siguiendo un reguero de incoherencias y lagunas mentales.

Geometrías afectivas

A pesar de tener un origen netamente sonoro, Esmail realiza una fuerte apuesta visual, con aires retro y referencias al cine de otras décadas. Travellings largos y lentos, secuencias ambiciosas, close up incisivos, tomas descentradas, contrapicados y angulos Hitchcockianos son algunos de los elementos fascinantes con los que el director juega para apuntalar la intriga y elevar la paranoia. Pero el recurso más llamativo es el cambio del formato panorámico al cuadrado con el salto temporal en la trama, una modalidad poco habitual en TV que reordena la imagen generando composiciones bellas y sugerentes.

Los personajes transitan la escenografía geométrica y setentosa del centro terapéutico que se despliega como un laberinto. Todos estos recursos, junto con la banda sonora elegida con maestría, uno de los puntos fuertes del director, perfilan una atmósfera peculiar e hipnótica.

Para atenuar el empacho que podría generar esta suma de elementos formales, que por momentos podrían parecer un regodeo excesivo, dos variables juegan a favor.

Por un lado, un elenco sólido que lleva adelante la historia con actuaciones terrenales y sin caer en desmesuras (hay de todas formas algunos personajes un poco más estridentes). Junto a Julia Roberts están veteranos como Sissy Spacek, Dermot Mulroney y Bobby Cannavale (Six Feet Under, Vinyl, Mr. Robot), junto a Stephan James y Alex Karpovsky (Girls).

Por otro lado, la duración. Homecoming se suma a la creciente tendencia de series dramáticas de media hora, senda que comparte con éxitos recientes como Sorry For Your Lost, que demuestran que el formato corto no es terreno exclusivo de la comedia.

La serie ya tiene comprometida una segunda temporada, una buena noticia para quienes se entusiasmen con una propuesta que, como mínimo, trae experimentación y aires nuevos a la hiperpoblada oferta del streaming.