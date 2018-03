Güirá Oga significa "la casa de los pájaros" en idioma guaraní. Y es además el nombre de un refugio en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, en el que reciben a animales autóctonos que fueron heridos o que tienen lesiones derivadas del intento de tráfico ilegal por la frontera. "Hemos recibido hasta pichones de tucanes que querían traficar encerrados en un termo", cuentan los cuidadores, que realizan además la visita guiada por el lugar, a 15 minutos del centro turístico.

Tirado por un tractor, un trailer lleva a los visitantes hasta el interior de la selva donde comenzará la caminata a pie para recorrer los diferentes espacios naturales donde se observa los pasos de recuperación de las aves y otros animales. No todos podrán volver a su hábitant natural. Muchos de ellos fueron criados en cautiverio y no sabrían autosustentarse. Pero los entrenadores utilizan técnicas para tratar de enseñarles lo que de cachorros no pudieron en forma natural.

Fue fundado en 1997 por Jorge Anfuso y Silvia Elsegood, naturalistas y especialistas en la rehabilitación de aves rapaces, la tarea consite en rescatar a los animales de la selva misionera que llegan al refugio provenientes del tráfico de fauna, atropellados en las rutas, heridos por cazadores furtivos o entregados voluntariamente por la población. Y los que pueden sobrevivir, son liberados.

También realizan tareas de investigación y en su página web tiene un contador de la cantidad de animales ingresados y cuántos pudieron ser liberados. El Proyecto Isla Palacio es el lugar en el cual muchos animales tendrán la oportunidad de regresar a la selva misionera.

Para colaborar se pueden realizar aportes en efectivo, material e insumos tanto para el hospital, como para la limpieza y conservación del predio de 19 hectáreas, combustible, medicamentos y elementos de campamento. También se realizan visitas guiadas. El predio está en Ruta Nacional 12, km 1637 Puerto Iguazú.