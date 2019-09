Como líder del proyecto Prometea, el fiscal, Juan Corvalán habló sobre el necesario control humano sobre las decisiones finales que se toman con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

—¿En qué momento se ejerce el control humano?

—Nosotros lo que proponemos para que esto sea compatible con los derechos humanos y con un principio básico que es quienes prestan funciones estatales son designados ellos para que las presten y no las máquinas, este es un principio básico, es sentido común. Si yo te pongo a vos como jefe de redacción, la idea es que te pongo por tus atributos personales, por tus competencias. No pongo un programa de IBM como jefe de redacción. Si yo veo que todas tus funciones las hace un programador de IBM, o una de dos o te saco y pongo al programador de IBM o algo está funcionando mal. Es lo mismo para el Estado. Lo que nosotros planteamos es que el Estado tiene que acelerar pero no a cualquier costo. Porque la máquina pueda hacer algo en 15 segundos y que alguien lo pueda firmar es una opción, pero ¿es una opción válida para un sistema de derechos? Y no, porque a mí me ponen a una persona para que tome decisiones, porque esa persona es la que hizo el concurso, es la que está preparada, entonces no tiene sentido que reemplace humanos por máquinas porque estoy cambiando las reglas del sistema, porque en definitiva yo necesito un humano que tenga empatía y que se ponga en mi lugar. La máquina no se va a poner en mi lugar, la máquina va a decir como estos mil casos fueron así, el mil uno es así. Yo necesito un humano que diga "no, este no es el 1001, acá es distinto", este es el enfoque.

—O sea que podemos estar seguros de que la intervención humana siempre está...

—Esa es una obligación y un imperativo, es una exigencia que para nosotros con Prometea no es negociable. Insisto, nosotros no podemos, porque violaríamos principios básicos de nuestra constitución, desplazar la competencia a las máquinas. Podemos ayudarnos con ellas, por eso es que nuestro enfoque es complementario y no substitutivo. Es decir, a la Organización Mundial de Comercio no le estamos diciendo "resolvé el conflicto así". Le decimos fijate que así se podría resolver pero decidilo vos.