Jo Nesbo lo hizo otra vez y no defrauda. Muñeco de nieve, séptima entrega de la serie de novela negra noruega protagonizada por el atormentado detective Harry Hole. Para leer esta novela puede hacerse en orden o tomarla de una manera independiente. Quienes vienen siguiendo Hole tendrán una continuidad de este personaje con sus contradicciones que crece en cada entrega.



La historia transcurre en Oslo durante las primeras nevadas. Un nene al despertarse no encuentra a su mamá en la casa, aunque está su bufanda preferida en el muñeco de nieve en el jardín, que él no había hecho ni estaba cuando se durmió. El detective Hole sospecha que hay un psicópata suelto, cuando descubre que hay varias mujeres que han desaparecido en circunstancias similares y luego de la primera nevada. No le había tocado enfrentar en suelo noruego a un asesino en serie y se encontrará con circunstancias que lo podrán en situaciones límites. El muñeco de nieve es, además de una investigación, un viaje al corazón del detective, en la novela donde se verán más sus sentimientos y lo que afecta su trabajo a veces.

El autor mantiene la tensión del suspenso hasta el final, con un trama que atrapa y que hace que se haga difícil dejar el libro para continuar al día siguiente. Y claro, quedarán ganas de que el detective regrese pronto con otro crimen por esclarecer. Este libro, el más elogiado por la critica de los siete de este detective ex alcohólico, ya se convirtió en película.