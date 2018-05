El burlón desdén de Elon Musk a las preguntas de los analistas está resultando costoso.El multimillonario puso fin a las preguntas sobre los requisitos de capital de Tesla Inc. y si retendría a los poseedores de reservas del Modelo 3 en una conferencia telefónica sobre resultados financieros el miércoles, describiendo las preguntas como "muy secas" y "no buenas".Los inversionistas desaprobaron su actuación. Las acciones del fabricante de automóviles caían 6,22 por ciento a las 9:51 a.m. en Nueva York, y reducían su fortuna en alrededor de US$300 millones a US$19.500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.