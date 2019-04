Mary es escritora y se codea con personalidades destacadas de la vida cultural de Santiago de Chile. Mary recibe en su casa a sus compañeros del taller literario y es anfitriona de las mejores fiestas. Mary es una mujer de mundo que seduce con historias de sus días en el exterior. Mary es madre de dos hijos. Mary es la mujer de Mike, un "gringo" simpático, con gran talento para la electrónica, y 12 años menor que ella. Pero mientras en su caserón de los suburbios se comparten veladas literarias, en el patio trasero de su hogar se tortura, se asesina y se experimenta con armas de destrucción masiva.

La serie chilena Mary & Mike, estrenada por Movistar Series, está basada en hechos reales. Se inspira en la historia de Michael Townley y Mariana Callejas, un matrimonio de agentes de elite de la DINA, quienes, escondidos tras la pantalla de ser una familia absolutamente normal, se dedicaban a eliminar a los opositores enemigos de la dictadura de Augusto Pinochet. Fueron los responsables del asesinato de Carlos Prats en Argentina y del atentado contra Orlando Letelier en el corazón de Washington, en Estados Unidos.

Con cuidada estética setentera, la serie tiene imágenes impactantes y una dinámica en la trama que recuerda a historias como la del Clan Puccio o a la doble vida de los espías de ficción de la exitosa The Americans.

En entrevista exclusiva con BAE Negocios, los actores que protagonizan la tira contaron cómo vivieron el desafío de encarnar personajes tan sanguinarios.

"Fue un proceso bastante sencillo en mi caso porque era un personaje muy de una sola línea. Yo entendí que el rol de Mike en la serie era cumplir las obligaciones que se le atribuían. Simplemente sigue instrucciones. La parte difícil fue que era un personaje que no dejaba fluir ninguna emoción, que no se involucraba con nada de lo que estaba haciendo, pero como actor fue interesante entrar en la piel de un personaje tan radical y defenderlo en su forma", explica Andrés Rillón.

La actriz Mariana Loyola, que lleva a la pantalla a Mary, contó: "En lo personal fue un súper desafío, si no el mayor que me ha tocado hasta ahora, porque es un personaje complejo. A diferencia de Mike, tiene un abanico amplio de emociones y muchos personajes en ella misma. Siempre se armaba su propia ficción: en su casa un tipo de ficción, cuando viaja otro. Fue interesante meterse en la piel de una persona tan diabólica y maquinadora. Buscamos un tono en común que tiene que ver con la estética, con la época, con el tipo de punto de vista que quería el director".

La serie transcurre a mediados de los años 70, después del gobierno de Allende y en plena dictadura chilena de Pinochet. Se trabajó combinando el material de la realidad investigado con la ficción.

"Partimos bastante de la realidad en términos de los hechos históricos que ocurrieron, los atentados, asesinatos. Lo que ficcionamos fue el interior de esa familia. Ellos tenían muchos más hijos, nosotros acá creamos dos. Los hijos de esta pareja no tienen la culpa de lo que hicieron sus padres", señala Julio Jorquera, director junto a Esteban Larraín. Según explica, no se realizaron entrevistas (Mariana Callejas murió en 2016 y Michael Townley vive actualmente bajo los términos del programa de protección de testigos de los EE.UU.) sino que se centraron en textos. "Mariana ya no está y nadie de la gente vinculada a ella quería hablar. Pero sí había mucho material bibliográfico en el que nos apoyamos, también en la obra de Mariana, en sus cuentos. Fue de mucha ayuda el libro Laberinto, del fiscal Eugene Propper, que era el fiscal que estaba a cargo de la investigación en el caso Letelier, que tiene una manera de narrar muy cinematográfica", dice.

Talleres literarios del horror

Escritores consagrados como Roberto Bolaño o Pedro Lemebel incluyeron en sus ficciones referencias al personaje de Mariana y los talleres de escritura que se realizaban en su casa.

"Era una casa súper esquizofrénica, por decir lo menos. En el mismo lugar vivía la familia. Michael torturaba y se inventó el gas sarín ahí. Mariana Callejas hacía estos talleres literarios y cuenta la leyenda que se hacían muchas fiestas también. Desfilaron muchos personajes conocidos de la literatura chilena como Enrique Lafourcade, Carlos Franz, Nicanor Parra. Ellos dicen que eran muy chicos", señala Loyola. Y agrega: "Ella quería ser parte del jet set bohemio de esa época. Tenía un delirio por pertenecer a una élite creativa o literaria"

La serie, que fue presentada en el Festival de Cine de Berlín, fue bien recibida en Chile: "En general las series que tienen que ver con esa parte oscura son bien recibidas en Chile porque son súper necesarias, en especial para las nuevas generaciones, para que se enteren de las atrocidades que se cometieron y quiénes las cometieron", destaca la actriz.