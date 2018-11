Si bien desde hace varias década el dólar es universalmente aceptado como la moneda de intercambio indiscutida para operaciones de comercio exterior y financieras, la historia da cuenta de que siempre fue así, y tal vez pronto deje de serlo.

Según explica Gustavo Neffa, economista y socio director de Research for Traders, “a lo largo de la historia las monedas más importantes han ido fluctuando en su alcance siguiendo la suerte de quienes las emitían; basta con ver cómo el dólar reemplazó a la libra esterlina en el siglo XX, la irrupción del yen junto con el ascenso de Japón como potencia a partir de los ‘60 y la creación del euro remplazando al marco alemán”. El economista y docente universitario señala en un artículo que “hay una creciente competencia con la aparición de otras más recientes como el yuan que si bien aún no es convertible y no se puede especular acerca de sus movimientos irá convergiendo de a poco con las demás para su uso en el comercio las finanzas y los mercados”.

“Las ventajas para un país de que su moneda sea utilizada en transacciones con terceros no nacionales derivan en que puede ofrecer su endeudamiento sabiendo que será aceptado básicamente comprando bienes y pagando servicios sin más que imprimirla”, agrega.

Otros especialistas señalan que la ya citada adquisición de petróleo en yuanes por parte de China amenaza con debilitar el tipo de cambio de la moneda americana con relación a las divisas de otros países, con lo que su tipo de cambio podría llegar a derrumbarse y surgir a nivel internacional una nueva fiebre del oro, ya que los mercados en vías de desarrollo necesitarán de este metal para apoyar como en épocas pasadas el cambio de sus monedas.

Y si bien plazas como Nueva York y Londres concentran gran parte del oro financiero mundial, el mayor mercado internacional para ese metal precioso está en la India. Precisamente, uno de los países que apunta a dejar de usar la moneda de Estados Unidos como valor de intercambio en su comercio exterior.