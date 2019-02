Mark, Todd y Zola decidieron estudiar Derecho en Washington para cambiar el mundo, para que sea un lugar mejor. Pero ahora que están en el tercer año de la carrera se dan cuenta de que han sido víctimas de un fraude: pidieron un cuantioso préstamo para estudiar en lo que ha terminado siendo una escuela de segunda categoría, centrada en ganar dinero, y tan mediocre que los alumnos rara vez aprueban el examen final. Investigando, descubren que el centro de estudios forma parte de una cadena operada por un fondo de dudosa reputación que, además, también dirige un banco especializado en préstamos estudiantiles. Sin embargo, no todo está perdido. Puede que haya una forma de librarse de la deuda, desenmascarar al banco, destapar el fraude y sacar provecho al mismo tiempo. Pero para que el plan tenga éxito, tendrán que abandonar la escuela sin graduarse, lo que sería una locura. O quizá no. Una vez John Grisham no defrauda al lector, atrapante desde la primera a la última hoja.

Título: La gran estafa

Autor: John Grisham

Editorial: Plaza & Janes

Páginas: 432

Precio: $889