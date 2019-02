Hasta no hace mucho, ver películas de Andrei Tarkovsky, alguien que figura con todo derecho en el canon del cine moderno, era imposible en la Argentina. Un exitoso ciclo en el Bellas Artes el año pasado hizo que apareciera un público y hoy Qubit.TV ha subido varias de sus películas -que son pocas, que son impresionantes- a su plataforma, incluyendo un par que no tuvieron estreno comercial en la Argentina porque la URSS no quería (tal cual, pero es una historia para contar en otra parte). Entre ellas, El Espejo, que narra de manera original, acronológica y con elementos casi fantásticos una suerte de autobiografía del director, e incluye además textos del padre de Tarkovsky, Arsenii, un enorme poeta ruso. El filme es de una potencia poética notable y de un grado de invención que suele falta en el cine de hoy. Y además, adelantó mucho de la estética del videoclip sin imaginarlo. Dijimos: en Qubit.TV.