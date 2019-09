Hay una comedia romántica perfecta con un elenco perfecto que perfectamente podría haber tenido público en las salas argentinas pero que, perfectamente ignorada, no tuvo estreno. Se llama ¿Cómo saber si es amor? y la dirigió James L. Brooks, el realizador de Mejor, imposible y productor histórico de Los Simpson. Narra muchas historias: la zoncera sexual de un deportista (Owen Wilson), la decepción de una chica (Reese Witherspoon), la desesperación de un joven (Paul Rudd) y, sobre todo, la relación de este con un padre tan exuberante y afable como egoísta (Jack Nicholson). No solo hay risas y emociones, sino que el montaje y la trama son -claro- perfectas. Busque y vea.

Título original: How do yo know?, EE.UU., 2010

Dirección: James L. Brooks

Intérpretes: Reese Witherspoon, Paul Rudd, Jack Nicholson, Owen Wilson

Disponible en: Netflix