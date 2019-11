Escrita en 1971, basada en una experiencia personal, Carta breve para un largo adiós es un clásico contemporáneo. Es una de las mejores novelas de Peter Handke, ganador del Premio Nobel de Literatura 2019. Su lirismo seco, su crudeza y su perspicacia psicológica para narrar los devastadores efectos de una separación.

Tras un divorcio traumático, fin de un matrimonio que había degenerado en rencor, incomprensión y violencia, un hombre viaja a Estados Unidos para descansar de tanto dolor. Le permite poner en perspectiva sus últimos años, verse como nunca antes lo había hecho y descubrir, quizás, que puede ser otro. La vida ofrece unos obstáculos que la conciencia y el deseo no suelen considerar. Mientras recorre Estados Unidos con una mujer y su hija, además del paisaje cultural, además de las personas que conoce y lo renuevan, descubre que su ex esposa lo persigue con un revólver. Al mismo tiempo, ese continente que habría de liberarlo de su existencia anterior, lo envía a su infancia, a sus miedos, a esas debilidades que en vez de atenuarse, se potencian. Antes de volver a empezar, si tal cosa sucede, debe expurgar fantasmas y un pasado irresuelto. La pareja, el amor, la soledad, he ahí los tres temas que ese hombre tiene que develar.

Tïtulo: Carta breve para un largo adiós

Autor: Peter Handke

Editorial: Edhasa

Páginas:195

Precio: $695