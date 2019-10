Las nuevas costumbres de viajeros que prefieren aventurarse solos abrieron un nicho antes inexplorado para el mercado turístico. En un contexto económico complejo para la industria, este formato no para de sumar adeptos que, impulsados por el boca a boca y las ofertas encuentran en ésta una opción atractiva e irresistible. No es para menos, viajar es una de las experiencias más placenteras y gratificantes.

Quienes prefieren este método lo hacen basándose en sus ventajas: no hay que consultar el plan con nadie, se experimenta una libertad absoluta, es una gran oportunidad para conocer gente nueva y empaparse de otras culturas de una forma que no se repetiría al viajar con alguien más. Además, es una etapa que sirve para reflexionar, encontrarse a uno mismo y ayuda a descubrir fortalezas personales desconocidas.

La investigación previa es una de las claves para encarar este tipo de viajes. A la hora de elegir, los destinos domésticos empiezan a ganar relevancia frente a los internacionales.

Deltasurf trips organiza viajes que combinan surf, yoga y naturaleza

Esta tendencia se refleja en los lugares que mayor interés generaron en los turistas argentinos.

Según datos relevados por Google, los sitios más buscados durante los primeros meses del año fueron: Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Río de Janeiro, Madrid, Córdoba, Miami, Salta, Mendoza, Barcelona y Cancún, respectivamente.

La forma en que los viajeros solitarios se hospedan en cada destino también cambió. Existen cada vez más hoteles que se adaptan a este nuevo formato, donde cada detalle está pensado para optimizar la experiencia personal. Fundada en América Latina en 2015, la cadena hotelera Selina creó un nuevo concepto de hospitalidad que se adapta al “solo traveller” y sus necesidades.

“Selina es el destino ideal para los viajeros, ya que no sólo ofrecemos diferentes tipos de hospedaje -que van desde hamacas y camas en cuartos compartidos hasta suites privadas; sino también espacios de coworking, restaurante, biblioteca y muchos espacios compartidos que se ajustan a sus necesidades y presupuestos”, comenta Fernando Bigio, Head of Country en Argentina, donde la empresa ya inaguró 4 sedes (Palermo, Mendoza, Córdoba y Bariloche) y promete expandirse.

Webs para el “solo traveller”

Las nuevas apps viajeras son herramientas fundamentales para este tipo de aventura en solitario.En lo que respecta al alojamiento, una de las opciones de moda entre los más jóvenes, es el “couchsurfing”. Mediante la web, el viajero en cuestión se aloja en casa de una persona que viva en el destino elegido.

Otra de las preocupaciones recurrentes entre quienes optan por este formato turístico pasa por la forma de socializar. Al estar solo, esta no es una cuestión menor. Una tendencia en auge son las casas particulares que ofrecen la oportunidad de integrarse en la vida local y disfrutar de una comidas compartidas. En la red Eatwith se pueden explorar los menús de más de 650 chefs en más de 200 ciudades, y reservar un sitio para comer en sus propias casas, por lo general junto a su familia y otros clientes.

La cadena Selina, especialista en “solo traveller”

sPor otro lado, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico llevará a cabo una nueva edición de www.CyberMonday.com.ar, el evento de ventas online que se realizará el 4, 5 y 6 de noviembre con el objetivo de fortalecer la industria y ofrecer a los consumidores la posibilidad de comprar pasajes y paquetes con descuentos y opciones de financiamiento. Ideal para aquellos que estén por encarar un viaje en solitario.

Ellas lo prefieren

Las mujeres se encuentran a la vanguardia de esta tendencia. Buscan complementar su viaje con una amplia oferta de servicios destinados a la conexión con una misma, desestresar la mente y reponer energías. Clases de yoga, spa, surf, paseos en bicicleta o una oferta gastronómica “healthy” son algunas de las opciones favoritas de estas mujeres viajeras, que encuentran en esta una experiencia de autoconocimiento y generadora de cambios. Deltasurf trips, es una iniciativa viajera de Dolores Lanusse y Pía Neira, que arrancó en el 2017 y combina el surf, la naturaleza, el yoga. “DELA nace del amor que sentimos por viajar, conectar con la naturaleza, vivir una vida más simple y surfear. Nos entusiasma la idea de pensar un viaje donde las mujeres, la naturaleza y el deporte son protagonistas de una experiencia única”, cuentan ambas. Los viajes están diseñados especialmente para ellas y se realizan varias salidas al año a diferentes playas de Brasil. “En general vienen mujeres solas. La idea es generar grupos de viaje para que se conecten entre ellas, con ellas mismas y la naturaleza”, explican.

La diseñadora Cintia Aranda cuenta que empezó a viajar sola hace cinco años y ya recorrió varios países

Cintia Aranda, diseñadora gráfica de 30 años, experimentó viajar en solitario hace 5 años y nunca más paró. “La primera vez fui a España y Europa durante 3 semanas. Elegí esos destinos porque sabía que podía manejarme bien con el idioma. Venía con muchas ganas de viajar sola y disponía de cierta flexibilidad con las fechas, entonces me mantuve alerta a cualquier oferta que surgiera en aerolíneas o sitios de viaje. Una vez que encontré una que me cerraba perfecto, no lo dudé. Era un vuelo directo a Barcelona por un 30% menos que el precio tradicional”, advierte.

Para reducir cualquier imprevisto, Aranda reservó pasajes internos (en tren y avión) y hoteles siete meses antes de la salida, con mucha investigación previa para aliviar el bolsillo. Tras esa primera experiencia, la viajera volvió a repetir el formato en destinos como Panamá, Chile y Brasil, optando siempre por ofertas en pasajes y comparando precios.

“Es un autodescubrimiento constante. Cuanto más miedo les de viajar solas, es cuando más hay que animarse. Te das cuenta que podés con un montón de cosas que tal vez creías que no. Al menos una vez en la vida tienen que experimentar un viaje sola, es inolvidable”, finaliza.