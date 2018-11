Netflix acaba de estrenar She-Ra y las Princesas del Poder, relectura de aquella serie que salió para complementar a He-Man con personaje femenino en los años 80. Dejen la nostalgia de lado: creada por Noelle Stevenson, esta versión tiene un diseño bellísimo, mezcla de animé, cierta parafernalia de ciencia ficción, algo de cuento de hadas y un uso del color que recuerda a Steven Universe. La historia de trece episodios tiene un costado épico y un mensaje al mismo tiempo ecologista y feminista, pero dejemos de lado la parte "didáctica": los guiones son inteligentes y nunca carecen de humor. Hay mucho para ver y deleitarse, y mucho para seguir pensando esta serie.

Título original: She-Ra and the Princesses of Power, EE.UU., 2018. Creada por: Noelle Stevenson. Voces originales: Genesis Rodríguez, Sandra Oh, Aimee Carrero, A.J. Michalka. Disponible en: Netflix.