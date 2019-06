"¿Y ahora qué sigue?", se pregunta uno de los personajes de "Years & years". Esa lógica de indagación hipotética pone en movimiento esta elogiada miniserie británica de la BBC que a partir de hoy se podrá ver por HBO.

Se trata de la nueva ficción de Russell T. Davies, el guionista que en 1999 fue precursor con "Queer as Folk", que relanzó con éxito en 2005 el clásico de Doctor Who con Christopher Eccleston en el papel principal (que después encarnaría David Tennant) y el hombre detrás de la premiada miniserie del año pasado "A Very English Scandal". Con estas credenciales, la propuesta realmente no defrauda.

Para muchos, es la nueva Black Mirror. Si bien definitivamente tiene el condimento tecnológico de esa exitosa tira antológica acá es menos protagonista, se propone un ejercicio distópico más apoyado en cuestiones sociopolíticas. En ese sentido, recuerda a The Handsmaid´s Tale, aunque en este caso la pesadilla se vuelve aún más cercana, una proyección casi palpable. Una línea de puntos que continúa la curva del presente confirmando los peores temores.

La miniserie de ciencia ficción tiene seis capítulos de una hora

Trump se da el gusto de lanzar un misil nuclear a poco de terminar su mandato, se genera una crisis de refugiados en Ucrania tras la invasión de Rusia, hay colapsos económicos estrepitosos (apenas un déjà vu para los argentinos), graduados de Oxford que tienen que salir a trabajar de repartidores en bicicleta porque no tienen trabajo y líderes rídiculos que ascienden en la carrera política mediante payasadas mediáticas y frases polémicas.

Emma Thompson encarna a una candidata de estas características. Y está brillante en su papel. Es Viv Rook, una empresaria devenida política que empieza a ganar popularidad a partir de un comentario provocador. "No me importa una mierda el conflicto Palestino-israelí", dice mirando a la pantalla. Los movimientos son abrumadores: hay derechas extremas, hay izquierdas extremas y en algún lugar se juntan. Ya nadie entiende demasiado.

Pero la propuesta de "Years & Years" tiene un foco que refuerza aún más el mix de géneros. La miniserie está centrada en la historia de una familia, con todo el componente de drama que eso implica, con sus amores y desamores, tristezas y festejos. Los Lyons serán testigos de los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos mientras viven sus vidas. Son una abuela, cuatro hermanos y sus hijos, algunos pequeños y otros adolescentes. Rory Kinnear, Russell Tovey, Jessica Hynes, Ruth Madeley y Anne Reid son parte del elenco protagónico.

Mundo tecno

Aunque no es el centro, avances científicos y los nuevos gadgets están presentes constantemente en la serie. Como varios aspectos en esta ficción, algunas innovaciones resultan más verosímiles y otras casi cómicas, al menos a la luz actual. Uno de los más simpáticos es un asistente virtual, similar a un Alexa pero que en este caso se llama "Signor", y sirve para interconectar a la familia, operando casi como un integrante más.

A diferencia de Black Mirror, pocas veces la mirada sobre la tecnología está puesta en el dilema moral o social que plantea. Uno de esos casos, aunque un poco extremo, es el de la hija de uno de los hermanos, Bethany. La adolescente confiesa que es transhumana y quiere vivir para siempre en forma de datos en la nube.

Crisis nucleares, colapso económico y nuevas tecnologías: futuro que inquieta

La miniserie es por momentos vertiginosa, avanza a las zancadas en el tiempo, relatando en imágenes conflictos políticos y muertes célebres (tal vez la experiencia de Davies con Dr. Who le dejó el gusto por los viajes temporales). "Hace años solíamos pensar que las noticias eran aburridas, ¿se acuerdan?", pregunta uno de los protagonistas y es esa la sensación a la que hay que entregarse con esta serie que, aunque no es muy optimista, resulta por demás interesante. Como una ruleta macabra siempre hay una nueva pesadilla distópica en la cual aterrizar.