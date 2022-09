El salario real arrancó el semestre con una fuerte caída

El salario registrado real arrancó el segundo semestre con una mala noticia que era bastante esperable: cayó 1,2% durante el mes, lo que representó una contracción bastante considerable para un período de tiempo relativamente corto. Los números para el sector no registrado aun no se conocen, ya que los datos de julio están todavía siendo recolectados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se encuentra en campo. Pero se descuenta que tuvieron un desempeño mucho peor. En lo que va del año, el sector privado registrado acumuló una contracción de 2% real, lo cual por si solo no luce tan abultado. Pero se monta sobre una baja fuerte en la previa al 2020. De hecho, entre noviembre del 2017 y julio de este año la pérdida del salario real fue de 20,5%.

Cierra el dólar soja, que batió récords: el BCRA compró USD 4.600 millones en el mes

El BCRA compró ayer otros USD370 millones y acumuló en septiembre un récord histórico para la acumulación de divisas en un solo mes: hasta el jueves llegó a USD4.600, según informaron fuentes de la entidad monetaria. De esa forma, quedó a tiro de cumplir la meta con el FMI, aunque hoy será la última jornada. Cierra el trimestre y todavía hay algún debate acerca de si, contando los pagos al FMI y los desembolsos del BID y el propio Fondo que no llegaron aú, el número cerró redondo o no. Pero, más allá de las cifras finas, el dólar soja ayudó a acortar el amplio margen con el que había iniciado septiembre.

Sergio Massa prepara un bono para sectores vulnerables pero mirando el déficit fiscal

El Ministerio de Economía espera un ingreso de al menos $170.000 millones por retenciones que dejará la liquidación a través del "dólar soja". Con parte de esos recursos se definirá un fondo para dar un refuerzo de ingresos a sectores vulnerables, en medio del incremento de la pobreza e indigencia que se espera para el segundo semestre por la aceleración de la inflación. Para el equipo económico el problema de precios se explica mayormente por el déficit del Estado y avanza en un fuerte ajuste, mientras que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió mayor intervención en los márgenes de ganancias de las empresas, sobre todo de alimentos.

Bancarios acordaron un 94% de aumento y un bono extraordinario

La Asociación Bancaria (AB) acordó su revisión paritaria alcanzando el 94,1% anual tras haber pactado en la apertura de la negociación colectiva que tuvo lugar a mitad de año un 60%. El mismo se hará efectivo en cuatro tramos, incluidos los adicionales, sobre el sueldo vigente a diciembre de 2021, con lo cual el haber inicial desde este mes será de casi $202.000 y habrá una nueva revisión paritaria en diciembre.