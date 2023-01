La inflación de los alimentos superó el 100% en CABA

En CABA, el precio de los alimentos más que duplicó su valor, en promedio, a lo largo del 2022. La inflación de ese rubro clave para los hogares fue de 101,6% y superó así a todo lo que se venía registrando hasta ahora, incluso a nivel nacional, según los datos del Indec, donde los alimentos nunca superaron el 100%.

Por otro lado, el IPC porteño, creado en 2012, batió su récord histórico, con una inflación anual del 93,4%, numero que, por cierto, estuvo por debajo de lo que proyectaron las consultoras para el año pasado, cuando se esperaba una suba de precios por encima del mentado 100%.

Potenciales candidatos presidenciales del Frente de Todos comienzan a delinear sus estrategias

En el primer tramo del año electoral en curso, las principales figuras y potenciales candidatos presidenciales por el Frente de Todos(FdT), comienzan por estas horas a delinear sus estrategias, dispuestos a posicionarse en la grilla de partida de esa coalición de Gobierno.

Para el caso y en medio de su cruzada contra la Corte Suprema, el Presidente Alberto Fernández comenzó a dar señales que dejan al descubierto su decisión de ir por la reelección, para lo cual, en las últimas semanas, comenzó a transitar la provincia de Buenos Aires y el interior del país, inaugurando obras o haciendo entregas de viviendas, donde destacó los logros de su gestión.

Parque Leloir: cuánto sale alquilar una casa en esta temporada

Año tras año, el barrio de Parque Leloir en la localidad de Ituzaingó es uno de los más codiciados. Algunos dicen que es uno de los lugares más parecidos a Carilo. En los últimos años amplió su corredor gastronómico y se convirtió en un polo más que seductor ubicado a 25 minutos del centro porteño.

Si bien en la pandemia, no había casa disponible, en esta temporada la realidad es diferente. En el mes de enero está todo alquilado, no hay ninguna casa libre. Recién se puede conseguir algo para el mes de febrero y para marzo. Un dato a tener en cuenta es que en Parque Leloir no se alquila ni por día ni por quincena, sólo mensual.

Lula evalúa demorar los anuncios económicos

El ataque a las sedes de los tres poderes en Brasil realizado el domingo por una turba bolsonarista podría hacer que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva postergue el anuncio de sus primeras medidas económicas.

Así lo anticipan medios internacionales, que agregan que Lula evalúa la situación junto con su Jefe de Gabinete, Rui Costa, y su Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, quien había anticipado que esta semana se harían públicas las primeras definiciones a nivel económico de la nueva gestión de Lula, luego de que los mercados financieros expresaran sus dudas respecto de la futura sostenibilidad de las políticas públicas anticipadas por el líder del PT.