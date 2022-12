Inflación: los alimentos traccionan la aceleración de precios de diciembre

El índice de diciembre, los alimentos registrará aceleración en la suba de precios. Bajo esta premisa, diferentes consultoras calculan que el IPC cerrará por arriba del 5%, impulsado por las variaciones de frutas, verduras y los servicios regulados. Para Econviews, diciembre terminará con un 5,8%, mientras que Eco Go estima un incremento del 5,3% y el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) la ubica en el 5,2%.

FMI: dónde estará el ajuste para cumplir la meta fiscal del 2023

El ajuste del 2023 para cumplir con la baja del déficit primario del 2,5% al 1,9% del PBI que marca el acuerdo con el FMI estará centrado principalmente en dos partidas: los subsidios económicos y la asistencia social. Pero los salarios, transferencias a provincias y las jubilaciones también tendrán recortes. Los analistas afirman que los costos de esa dinámica serán más visibles en un año para el que esperan una economía estancada, mientras que persisten las dudas sobre la continuidad en la consolidación fiscal antes de las elecciones.

Nación y CABA preparan presentaciones ante la Corte tras el fallo sobre coparticipación

La disputa política y legal entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño tras el fallo de la Corte Suprema que dispuso que la Nación destine el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la ciudad, tendrá en los próximos días nuevos capítulos judiciales, a la espera de las presentaciones que ya prometieron hacer tanto el presidente Alberto Fernández como el alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta.

El movimiento obrero mantuvo en 2022 sus diferencias sin interrumpir su débil unidad

A la hora de considerar el año que termina con foco en el movimiento obrero organizado bastaría con echar mano las posturas que ofrecieron las centrales en relación al bono de $24.000 que concedió el Gobierno. Sin embargo, tanto la dinámica económica y la faz política amplían el panorama.

En orden descriptivo, el pago extraordinario que anunciaron las ministras Victoria Tolosa Paz y Kelly Olmos en la Casa Rosada ya era cosa juzgada para el sindicalismo. A saber, el sector dialoguista dominante de la CGT, en la certeza de que no habría suma fija, apenas musitó que "mientras ese pago no colisione con la discusión paritaria no habrá críticas".