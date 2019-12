Nuevas medidas del Central

Luego de recortar el último jueves la tasa de referencia de 63% a 58%, el Banco Central confirmó que el próximo paso será el relajamiento de los encajes bancarios. El objetivo: reactivar el crédito, especialmente el productivo.

Entrevista a Miguel Ángel Pesce

En una entrevista para el ciclo Pensemos Todos, conducido por Lourdes Zuazo y organizado por el Grupo Crónica y transmitido por Crónica HD, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, defendió su idea de que la emisión de dinero no siempre es inflacionaria y destacó que su gestión tendrá el foco orientado hacia el crecimiento de la producción. El economista, a quien el edificio de Reconquista 266 no le resulta ajeno ya que fue vicepresidente de la entidad entre septiembre de 2004 y diciembre de 2015, habló también de la necesidad de conformar una mesa de concertación con empresarios y no ahorró críticas para sus antecesores.

Crecer sin ampliar el déficit fiscal

La ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva será publicada en el Boletín Oficial pero no regirá, al menos, hasta el martes cuando sea reglamentada. La nueva norma, que le brinda al Gobierno herramientas para incrementar su recaudación, buscará generar recursos para incrementar el gasto y mejorar los ingresos de jubilados, beneficiarios de la AUH y asalariados estatales. Espera, de esa forma, dinamizar la actividad. Así, el impacto de la política fiscal 2020 sería nulo o acotado en términos de déficit primario.

Cumbre Alberto-Mesa de Enlace

Con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada en el Congreso, el Gobierno afina las relaciones con las entidades del campo, justo cuando define el nivel de retenciones a las exportaciones agrarias. Hoy, desde las 15, el presidente Alberto Fernández se reunirá con la Mesa de Enlace, un espacio que no termina de unificar una postura sobre los derechos de exportación y que, a la vez, busca contener la presión cada vez más fuerte de sus bases a favor de una protesta.

Paritarias 2020

El incremento salarial obligatorio por decreto bajo suma remunerativa es la carta que se apresta a jugar el Gobierno para honrar su compromiso de inyectar dinero en el bolsillo de los trabajadores. Fue el propio ministro de Trabajo Claudio Moroni que puso sobre el tapete mucho de lo que había anticipado en las reuniones previas a su asunción con dirigentes sindicales respecto a los primeros trazos de gestión. El condicionante, no político sino económico, es que dicha mejora no sea trasladada a precios, uno de los ejes que también se habían vislumbrado en los diálogos con sectores empresarios, movimientos sociales, sindicatos y la Iglesia bajo la etiqueta de un "nuevo contrato social". Una palabra resume la proximidad del decreto "inminente" según estiman desde la Casa Rosada. El "paso a paso" establecía la antesala de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, pasa por las suma remunerativa "no bono", remarcan y también el relanzamiento de los Precios Cuidados.

Más control a las importaciones

En el marco de un proceso de reestructuración en la Dirección General de Aduanas, el Gobierno apostará a la defensa de la producción nacional mediante una serie de medidas como el regreso de controles al etiquetado; canal rojo obligatorio en mayor número de posiciones arancelarias; verificación de componentes y piezas; y aduanas especializadas, entre otros ejes.