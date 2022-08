Massa ratificó el rumbo de ajuste fiscal y la acumulación de reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa, prepara refuerzos de ingresos para mantener la paz social, aunque advirtió que ese objetivo no es posible sin primero generar estabilidad macroeconómica. Por eso reafirmó su discurso de sumar exportaciones y avanzar en el ajuste fiscal. Analistas defienden ir por una suma fija para desindexar. Los empresarios reconocieron que su llegada generó cierto orden pero le pusieron límites y avisaron que no hay demasiado tiempo.

La inflación desacelera pero en niveles altos y con piso de 6% en agosto

La inflación dio algunas señales de desaceleración en la primera quincena de agosto, aunque se mantuvo persistente en niveles altos y por arriba del 6% mensual. La proyección para los próximos meses es la misma: aunque por ahora los costos empresarios no alcanzaron a explicar el ritmo de las remarcaciones, los precios relativos no dan señales de que vaya a haber calma en el futuro, tanto por el lado de las tarifas y el dólar como por el de los salarios. El impacto social de la dinámica de precios se viene observando con una aceleración importante de las canastas básicas en julio y un índice de pobreza que, de acuerdo con las mediciones privadas, no descansa en la subida y trepó a 39,1% entre febrero y julio.

Los dólares financieros vuelven a subir y los empresarios reclaman la devaluación

La puja cambiaria continúa. Mientras la crema del poder económico reclamó en la jornada del jueves una devaluación explícita y la letra chica del ajuste anunciada por Sergio Massa, la cotización del contado con liquidación volvió a subir un 3,5% para cerrar en los 294 pesos. El empresario que fue más explícito al reclamar estas medidas fue Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, uno de los oradores en el encuentro del Consejo de las Américas. El pedido está en línea con el realizado días previos por los integrantes de la Mesa de Enlace. Sin embargo, desde el Banco Central siguen interviniendo fuerte en el mercado de futuros para frenar cualquier expectativa de devaluación. La autoridad monetaria compró ayer cerca de 20 millones en el mercado de cambios y acumula casi USD140 millones en las últimas seis ruedas. Las reservas internacionales cerraron en los 37.122 millones, 220 millones más que la jornada del miércoles, aún muy lejos de los 4300 millones que debe sumar para el cierre del tercer trimestre para cumplir con el FMI.