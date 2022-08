Avanzada del equipo económico para presentar el plan macro ante el FMI

El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, fue confirmado oficialmente en la misión técnica que viajará a Washington a finales de esta semana, previo a la llegada del ministro de Economía, Sergio Massa, a Estados Unidos en donde busca de sumar inversiones y dólares. El viceministro, que descartó una “devaluación inminente”, tendrá un encuentro con el staff del FMI para el visto bueno sobre el plan macroeconómico que está diseñando para los próximos meses.

Con suba de tasas, Finanzas cubrió todos los vencimientos

La Secretaría de Finanzas terminó agosto cubriendo todos los vencimientos de su deuda en pesos correspondientes al mes y además consiguió un financiamiento extra de 82,7%, lo que estuvo bien por encima de lo que necesita para lograr cumplirle al FMI, según la estimación de los privados, la meta de emisión monetaria, reforzada por la promesa de no continuar con la asistencia directa al Tesoro. Eso sí: agosto fue el mes de la fuerte suba de la tasa de interés, con la de las licitaciones liderando al nuevo sendero de referencia y rozando el 100% de rendimiento anual efectivo. La misión es competirle al dólar, histórico ganador en la demanda de los ahorristas. Para ello, la tasa que ofrece hoy es de 6,4% al mes.

Pymes se reúnen con Royón por el impacto de las nuevas tarifas

Las pequeñas y medianas empresas nucleadas en la CAME advierten que los aumentos en las tarifas de luz, tras la quita de subsidios, impactarán en sus empresas en el orden del 224%. Este martes, mantendrán una reunión con la secretaria de Energía, Flavia Royón, con el objetivo de clarificar los cuadros tarifarios y buscar mecanismos institucionales para aquellos comercios que no podrán hacer frente a las subas. La CAME también está gestionando un encuentro con Matías Tombolini, secretario de Comercio, para analizar el caso de 30 pymes industriales con dificultades para la importación de insumos claves. “Tenemos restricciones a las importaciones de insumos esenciales. Y esto complica nuestro escenario de crecimiento hacia adelante”, manifestó Juan Carlos Uboldi, responsable del sector industrial de la CAME.

El Gobierno nacional se “Cristiniza”

La administración de Alberto Fernández pasa por un momento de incertidumbre por la centralidad que adquirió Cristina Kirchner tras el alegato en la causa de Vialidad.

Todas las miradas del kirchnerismo están puestas en el apoyo a la vicepresidenta luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión y la inhabilitación de ocupar cargos públicos.

Confirman el PreViaje 3 para temporada baja

El Gobierno firmó este lunes un acuerdo de precios máximos con las entidades hoteleras para los alojamientos que participen en la tercera edición de PreViaje. “Creemos en el programa, pero también creemos que no puede terminar jugándonos en contra en materia inflacionaria. El sector tiene que hacer el esfuerzo a la par del Estado. El ordenamiento de precios nos va a ayudar a bajar la expectativa inflacionaria y es bueno que hagamos el esfuerzo juntos”, aseguró el ministro de Economía, Sergio Massa, tras la reunión.

Las figuritas del Mundial encienden la polémica

En el marco del furor por las figuritas del Mundial, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) hoy marcha contra la empresa Panini como queja por el faltante, que ya lleva varios días. Asimismo, exigen a la editorial italiana que dejen de distribuir en otros canales que no sean los kioscos.