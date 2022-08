Sergio Massa deberá hacer equilibrio entre el ajuste del FMI y las demandas sociales

Entre este lunes y martes Sergio Massa revelará quiénes serán los funcionarios que conformarán el nuevo ministerio de Economía que absorberá Agricultura y Desarrollo Productivo. El miércoles se conocerán los primeros anuncios del flamante ministro, que deberá hacer equilibrio entre las demandas de ajuste del FMI y el mercado, de acceso a dólares de las empresas y de una mayor expansión fiscal para asistencia social por parte de sectores que incluso forman parte del Frente de Todos.

Por paritarias, los salarios registrados cerraron el semestre con leve alza

Pese al histórico pico inflacionario del primer semestre, los salarios registrados lograron ganarle levemente a la dinámica de los precios y terminaron el período con una pequeña mejora en términos reales. La dinámica de los no registrados no tiene datos actualizados, porque el Indec la estima a partir de una EPH que sigue en campo, pero se descuenta que tuvo que haber sido mucho más negativa. En mayo los formales tuvieron una mejora de 1,7% real, gracias a las paritarias, y en junio hubo otro leve repunte. Para el segundo semestre, con otro pico inflacionario incluso peor, la expectativa no es positiva.

Precios Cuidados: supermercados no avalan algunos aumentos

En medio de remarcaciones continuas, supermercados de todo el país pedirán al Gobierno la información relativa a los acuerdos de precios con la industria, ya que no validan algunos montos dentro de Precios Cuidados.

En la última semana del mes, se aceleró la salida de depósitos en dólares

La salida de los depósitos en dólares durante julio fue de USD823 millones, un dato que se condice con el clima de incertidumbre creado por los propios actores del mercado que apostaron a una corrida cambiaria y posterior devaluación que no sucedió. De ese total, 340 millones salieron del sistema entre el 20 y 26 de julio en las horas previas al desembarco de Sergio Massa en el Gabinete nacional. Las reservas internacionales finalizaron el mes en los 38.240 millones, período en el cual el Banco Central realizó ventas por 1275 millones. Sea cual sea el plan económico con el que llegue Massa y su equipo, parte de las miradas estarán centradas tanto en la necesidad de acumular reservas, la brecha cambia y su impacto en la inflación.