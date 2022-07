Inflación: Alberto Fernández y Silvina Batakis analizan nuevas medidas

El presidente Alberto Fernández y Silvina Batakis se encuentran reunidos en la quinta de Olivos para analizar medidas que puedan calmar la inflaicón pero también en otros puntos importantes de la gestión económica. La nueva ministra ya oficializó su equipo de trabajo, con el cual mantuvo diferentes reuniones este fin de semana en las que también hubo encuentros con empresarios.

El Gobierno piensa en dar el debate del salario básico pero en una versión light

Con la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía, casi nadie en el Gobierno nacional se anima a descartar por completo el Salario Básico Universal, menos aún luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidió públicamente empezar a discutirlo. En cambio, por lo bajo, son varios los que sostienen que en caso de aprobarse la medida debería aplicarse de manera paulatina, con un monto menor al propuesto por las organizaciones sociales y acotando al máximo la franja etaria de quienes recibirán el beneficio.

Pulseada para el BCRA: tasa de interés, deuda en pesos y la cotización del CCL

El Banco Central y el Ministerio de Economía jugarán una nueva pulseada contra el mercado a partir del lunes. Un día antes, funcionarios del equipo económico estuvieron reunidos en el Palacio de Hacienda para definir los pasos a seguir. La presión que hubo sobre los dólares financieros, con un CCL a $300 tras el traspié del BCRA al prorratear los vencimientos de las Leliq, constituye parte de la contienda. Para el consultor Santiago López Alfaro, “la autoridad monetaria debería convalidar una mayor tasa de interés y Batakis exhibir un plan orgánico para alcanzar cierta estabilidad”. Por su parte, Alejandro Vanoli, ex titular del BCRA, opina que debería subir la tasa de interés de referencia y las demás bajar. “La inflación está muy alta como para no hacerlo”, indica el ex funcionario. Este jueves se conocerá el nuevo dato del IPC que coincide con el día en que se reúne el director de la entidad que conduce Miguel Pesce.

Aunque el empleo sube, el salario de los estables cayó 1% en mayo

Según el Ripte, el salario real cayó 1% durante mayo y le asestó un nuevo golpe a los ingresos de los hogares, en este caso el de los trabajadores más acomodados. Aunque se esperaba que mayo fuera un buen mes para la dinámica salarial, dada la desaceleración inflacionaria que se observó, conjugada con unas cuotas de paritarias relativamente altas, el primer dato para la remuneración de los asalariados privados estables fue negativo. En cambio, la trayectoria del empleo registrado privado siguió siendo positiva durante abril y creció 0,5%. El fenómeno va en línea con la idea de que hay cada vez más personas con trabajo pero sobre la línea de pobreza.