La película de Barbie, el primer live-action de la muñeca de Mattel protagonizado por Margot Robbie, lanzó su primer trailer promocional de cara su estreno el año que viene en las salas de cine de todo el mundo.

Después de la adaptación de Mujercitas, y su ópera prima Lady Bird, la directora Greta Gerwig lideró la puesta en escena de la mano de Warner Bros. Pictures para sacar a la muñeca favorita más famosa del mundo del plano de la animación. Ahora, la podremos ver en la pantalla como una mujer de carne y hueso, al igual que su novio Ken, interpretado por Ryan Gosling.

Primeras imágenes de Margot Robbie interpretando a Barbie.

El teaser de la película comienza con un homenaje a 2001 Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick, y muestra a una niña en medio del desierto que se cruza con una Barbie gigante. Luego de eso, procede a revelar algunas imágenes del film que denotan que será una comedia entreladada con los géneros musical y coming-of-age (el paso a la adultez).

Barbie, la película: cuándo se estrena

No es la primera vez que se revelan detalles sobre cómo será el nuevo film de Margot Robbie personificando a la muñeca de Mattel. Hace unos meses, se filtraron videos e imágenes del rodaje en donde se pudo ver a la actriz patinando en el Central Park, como así también en la playa junto a sus compañeros del elenco.

El estreno de la película de Barbie está pactado para mediados del año que viene.

El resto del casting está integrado por Ryan Gosling, Issa Rae, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir, Emma Mackey, America Ferreira, Scott Evans, Ariana Greenblatt, Connor Swindells, Marisa Abela, Hari Nef, Alexandra Shipp, y más.

La película de Gerwig está coescrita con su pareja y dupla creativa Noah Baumbach, que en unos días estrenará la película Ruido de Fondo en Netflix, en donde coprotagonizada por ella misma junto a Adam Driver

La película de Barbie le dará un giro especial a las típicas historias que suelen contarse sobre ella: su mundo ya no será tan rosa. La muñeca es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta para vivir allí y se embarcará en una aventura por la vida real.

"Con ello también existen muchas formas de abordar la historia. La gente escucha Barbie y cree que sabe lo que va a ser la película. Luego escuchan que es Greta Gerwig la que escribe y dirige y es cuando piensan que igual no será lo que podría parecer en un primer momento", señaló la protagonista en su momento.

Ryan Gosling se pone en la piel de Ken en la película de Barbie.

Fiel a su trayectoria en el cine, la directora Greta Gerwig se inspiró en The Truman Show de Peter Weir, The Young Girls of Rochefort y Los paraguas de Cherburgo de Jacques Demy, Puberty Blues de Bruce Beresford y Splash de Ron Howard a la hora de escribir el guion de la historia.

La película de Barbie se estrenará en los cines de todo el mundo el 20 de julio de 2023, incluida la Argentina. Se espera que sea uno de los estrenos del año y que replique el éxito de los dos films anteriores de la directora.

Trailer oficial de Barbie