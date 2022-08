Muriel Santa Ana y Valeria Lois despliegan su talento en María Marta: el crimen del country en HBO Max

La serie de María Marta: el crimen del country producida y estrenada por HBO Max se posiciona como una de las producciones nacionales más famosas de este año. Con un elenco que reúne a los mayores talentos de Argentina, las actrices Valeria Lois y Muriel Santa Ana se destacan con sus personajes como blogueras e investigadoras del emblemático caso.

En un evento organizado por HBO Max, BAE Negocios estuvo presente para charlar con ambas actrices, que se ponen en la piel de Belu y Juana, dos mujeres que, tanto en la ficción como en la vida real, abandonan todos los aspectos de sus realidades e investigan y defienden la inocencia de Carlos Carrascosa.

"Juana y Belu renuncian a sus cosas porque abrazan a una autonomía y se enfrentan a una hegemonía judicial, periodística y familiar”, afirmó Muriel Santa Ana sobre su personaje junto con el de Lois. En ese sentido, cada una dio declaraciones sobre cómo fue interpretar a ambas mujeres involucradas en el caso.

Valeria Lois como Juana

Juana Gómez Andrada es una periodista y ex productora de radio de Horacio García Belsunce, y se encuentra casi por "casualidad" con Belu, con quienes deciden investigar el crimen de María Marta García Belsunce y deciden abrirse un blog dedicado al caso que luego logró trascender. "Son dos personas que no se conocen que deciden hacer eso juntas", comentó Valeria Lois.

"Ellas dos hacen el camino de la verdad", aseguró, pero aclaró: "No son periodistas, son dos personas dispuestas a investigar en un caso donde todos querían hablar y opinar". Se estima que el caso tuvo tanta repercusión que logró superar la cantidad de tapas en los medios de comunicación que se le dedicó al Juicio a las Juntas Militares.

"Al final no cuentan solo la historia sino que también son parte", destacó la intérprete argentina.

Sobre la construcción de su personaje, Lois señaló: "Me vino bien saber de quién estábamos hablando pero no tenía ninguna info más, sacando el blog donde me detuve a ver y leer porque me parece un material increíble".

La serie original se filmó durante el 2020 luego de meses de encierro debido a la pandemia. Debido a esa razón, el retorno a los estudios de grabación fue todo un desafío para la actriz: "Era un momento de volver a trabajar, era como si tuviéramos que volver a aprender por la pandemia que fue terrible".

"Para mí fue volver a los sets entonces en ese sentido fue más necesario conectar entre nosotras y estar con la energía que la otra tiene y complementándonos. Era una manera nueva de hacer lo que ya sabíamos hacer", destacó sobre Santa Ana, con quien compartió todas las escenas que hicieron juntas en María Marta de HBO Max.

Muriel Santa Ana como Belu

Luego de consagrados trabajos en la ficción nacional, Muriel Santa Ana personifica a Belén Franessi, una anestesióloga que fue llevada a un juicio por mala praxis junto con su esposo, quien termina suicidándose luego de no poder soportar que le quiten la matrícula profesional. A raíz de haber perdido tanto en su vida, ella decide probar la verdad en otro hecho: la inocencia de Carrascosa frente al homicidio de su esposa.

La actriz habla de "una necesidad de hacer justicia", y como todo lo que mueve a su alrededor lo hace por y para eso y para "redimir a aquellos que están condenados injustamente".

Sobre su personaje, Santa Ana admitió estar muy nerviosa de trabajar con su compañera, y como el apoyo entre ambas fue fundamental para poder dar la mejor actuación posible. Sobre Belu, ella opina: "Es una mente brillante, tiene la capacidad de organizar un montón de información. Es un poco un mundo de locura porque ella es contra viento y marea".

En ese contexto, Valeria Lois también destaca la gran personalidad que lleva el papel de la mitad de su dupla, y la caracterizó como "un personaje que derriba muchos prejuicios para estar en el lugar que ocupa".