"Setenta fotos de candidatos de PRO en carteles de la General Paz. El Presidente debe ser de otro partido porque no está en ninguna." La cuenta que sacó el politólogo e investigador del Conicet Marcelo Leiras le puso número a una tendencia que ya no sonroja: los intendentes macristas bonaerenses están haciendo campaña desembozada por el corte de boleta. No se trata sólo de municipios en los que el intendente tiene menos historia de relación con Mauricio Macri como puede ser el caso de Martiniano Molina, en Quilmes. En Lanús, Néstor Grindetti, de inocultable larga relación con el Grupo Macri desde los tiempos de SOCMA, lanzó en el twitter oficial del Municipio un instructivo para el corte. Incluso, sugiere llevar la boleta cortada desde la casa. No sea cosa de que se equivoquen.

La transición política que media entre las PASO del 11 de agosto y las elecciones del 27 de octubre se está convirtiendo en una muestra a cielo abierto de los traspasos, y provoca transiciones aceleradas, antes de que se cumplan los tiempos formales del comicio.

CUIDÁ TU VOTO ��



Mirá y compartí este video para tener más información sobre los cargos públicos que se eligen el próximo 27 de octubre. Recordá que votar es nuestro derecho y obligación. pic.twitter.com/eqG8RGCSoS — Lanús Municipio (@lanusmunicipio) September 20, 2019

En el Congreso ya están preparándose para el período que viene. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y el primer candidato del Frente de Todos, Sergio Massa, ya tuvieron conversaciones acerca de la "transición". El tigrense no tiene ninguna duda de que confirmará la victoria electoral en octubre y que ese triunfo le da el pasaporte directo a la titularidad del cuerpo. Allí tiene varios puntos a favor: ya fue legislador, conoce a muchos de los actores principales del cuerpo y tiene como aliado para que el recambio sea indoloro a Monzó, con quien mantiene una relación personal que involucra a sus familias.

Aunque no lo dice, Massa sabe también que lo espera el antecedente de haber roto el vínculo con el Pro cuando compitió con listas compartidas en la provincia de Buenos Aires en 2013. El acuerdo duró poco. Pero en 2015 el Frente Renovador massista fue central para el primer año de María Eugenia Vidal en la gobernación provincial. Massa, aún con sus cambios, sigue siendo una figura gravitante en la política nacional, un lugar que mantiene a pesar de que en los últimos dos años no tuvo cargo ejecutivo ni legislativo.

Las primeras charlas de "transición" entre Monzó y Massa son más que un mero protocolo de a quiénes deja, qué estructura se mantiene o qué programas se dan de baja. Ambos dirigentes tienen en el mediano plazo, la idea de alguna articulación. "El Frente de Todos va a necesitar ampliar su base de sustentación. Ahí puede encajar la idea", señalan. Monzó, está claro, ya no piensa en la embajada en España sino en armar su propio grupo político, como ya publicó BAE Negocios.

Fuera del Congreso, el período de transición económica concentra la agenda. Esta semana, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, estará en varias reuniones con el Fondo Monetario Internacional para negociar fondos que oxigenen las reservas del Banco Central. Es un tema común entre el presidente actual y quien asuma. ¿Qué necesita el próximo mandatario? Comenzar lo mejor posible. ¿Qué necesita el presidente actual? Terminar lo mejor posible. En esa franja se mueven las versiones sobre la fecha en que se producirá el último desembolso del FMI y las alternativas para evitar un mayor drenaje de divisas; una de ellas, que el límite de compra de dólares sea por debajo de los US$5.000.

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández tienen una agenda visible, la de campaña y de relaciones internacionales y cierre de su fuerza política, y otra menos visible, en la que sondea el respaldo que tendrá de los inversores si llega a la Casa Rosada. El miércoles pasado escuchó con atención los planteos de un grupo de inversores que le acercó Javier Timerman, hermano del fallecido excanciller Héctor Timerman. Esa relación y los agravios que sufrió el ex funcionario detonaron un cruce airado el viernes, cuando en el restaurante Pizza Piola se cruzó con el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Iglesias, un provocador verbal. Timerman es mucho más que eso. Es un economista de muy buenos vínculos con Wall Street y a quien comienzan a señalar como figura de los equipos de Gobierno de Fernández.