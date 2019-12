Vidal le reza a Macri para no defaultear mientras Alberto reescribe el Presupuesto 2020

A María Eugenia Vidal le quedan cuatro días para encontrar $ 5.200 millones y evitar el default de un bono de la provincia que vence el viernes. Pero, en tiempo de descuento, a la gobernadora se le acaban las recetas y no parece encontrar salida. Reacia a dejar el gobierno igual que su hasta ahora jefe político, Mauricio Macri, Vidal intenta que el directorio del Banco Provincia vote un canje voluntario del bono (es decir, diferirle el pago por un año a la provincia) al que se resisten no sólo los cuatro directores por la oposición, sino también el director por la UCR, Diego Rodrigo, y hasta el vicepresidente de la institución, Carlos Pérez, un hombre del ministro Hernán Lacunza. El viernes a la tarde, el presidente del banco, Juan Curutchet, no consiguió el quórum para levantar el cuarto intermedio y aprobar el canje en la reunión de directorio que había quedado en suspenso el jueves. Fue después de que fracasara la estrategia anterior: tomar un préstamo a nombre de la provincia en el Banco Nación para, triangulación mediante, cubrir los $ 4.200 millones de capital y los $ 1.000 millones de intereses del bono. Pero por ahora todos los caminos terminan en la nada. Curutchet volverá a intentarlo hoy por la tarde, aunque el panorama no es alentador. Ningún director del Banco quiere poner la firma en un canje que no está amparado ni por una ley ni por un decreto y que además no aconsejan ni la subgerencia de Finanzas ni la de Asuntos Legales. Tanto el gobierno bonaerense como la oposición -que pronto intercambiarán roles- avizoran días impredecibles. Y coinciden: si Macri no la rescata, Vidal dejará el Banco en default.

En el equipo de transición de Axel Kicillof siguen el tema con atención. "Lo que a nosotros se nos dijo es que tenían los recursos para pagar el bono. Y en la programación de caja que nos pasaron era así. No es un tema que hayan planteado en el marco de la transición, porque nos dijeron que estaba cubierto. Así que esperamos que este todo en línea con lo que venimos hablando", señalaron cerca del gobernador electo.

Kicillof ya ha expresado públicamente su recomendación de que, si la provincia va a entrar en default, sea Vidal la responsable de declararlo. Ella no parece dispuesta a llevarse del gobierno el mismo estigma que Macri. Aunque tampoco le sobran las opciones.

Lo que sí tiene son ofertas después del 10 de diciembre. Mientras la idea de trabajar en una fundación propia, o en una ONG, se enfría, aparecieron ofertas de algunas universidades públicas y privadas para que dé clases, además de invitaciones para que protagonice presentaciones y charlas. Ella no lo dirá, pero en su entorno aseguran que no tiene intenciones de ser candidata en 2021, aunque Horacio Rodríguez Larreta se lo demanda y quiere verla en la construcción de esa postulación.

En la cuenta regresiva hacia el 10 de diciembre, en medio de mudanzas cruzadas, el Congreso también pone primera, con reuniones multitudinarias e intensas. Anoche, en las oficinas de Emilio Monzó, el futuro presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y quien hoy será electo por sus pares como jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, recibieron a Cristian Ritondo y Álvaro González (PRO), Mario Negri y José Cano (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Junto a los peronistas estuvieron también Cristina Álvarez Rodríguez, quien mantendrá su lugar como secretaria parlamentaria del bloque, y Cecilia Moreau. Allí comenzaron a hablar del reparto del poder en la Cámara baja para los próximos dos años y acordaron el reparto de las vicepresidencias. La primera será para PRO, la segunda para el Frente de Todos y la tercera para la UCR. Las presidencias de las comisiones, en tanto, serán repartidas por Massa respetando la proporcionalidad de cada uno de los bloques. Habrá entre ellas una más para repartir, pues a tono con los tiempos Familia y Mujer ya no serán una misma comisión.

Puntearon además lo que sucederá en el Congreso apenas Alberto Fernández asuma al frente del Poder Ejecutivo. La primera definición que dejó Massa es que el Presupuesto 2020, que el gobierno entrante está reescribiendo contrarreloj, entrará a Diputados el jueves 12 de diciembre. Los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio prometieron colaboración para sancionarlo, aunque al peronismo le gustaría tener la confianza de que no necesitará votos externos para hacerlo. Algo que se garantizó en el Senado pero que todavía no logra en Diputados y por lo que el PJ no pudo retener en sus manos la vicepresidencia primera de la Cámara.

Gran parte de la re-redacción del Presupuesto 2020 tiene que ver con el plan contra el hambre que comandará Daniel Arroyo y que implicará reasignación de partidas. Según promete el futuro ministro de Desarrollo Social, el programa no tendrá costo fiscal y estará ayudado, además, por la Ley de Góndolas, que ya tuvo sanción en Diputados y que durante diciembre será aprobada en el Senado.