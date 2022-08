Netflix es la plataforma de streaming que ofrece diversas películas y series, considerando los gustos de cada usuario. Tiene su Top Películas y el Top Series, donde el consumidor puede visualizar cuáles son los títulos más vistos en Argentina, sin embargo, recientemente la empresa anunció nuevos cambios que no fueron muy bien recibidos.

El gigante del streaming hasta la fecha perdió 970.000 usuarios, personas que dejaron de confiar en el contenido que se ofrecía y decidieron no renovar a suscripción. En estos casos, suele ocurrir que se dirigen hacia la competencia, otra plataforma que brinda diferentes títulos y en algunos casos son más económicas.

Teniendo en cuenta que Netflix viene arrasando con sus series estelares como Better Call Soul, Stranger Things, Lock & Key, entre otras. También hay otros medios que están en la misma situación, como en HBO Max que en los últimos días estreno "House of Dragons", la precuela de Game of Thrones. En Amazon Prime Video está siendo furor la película "Juego de Asesinos", en Disney+ se lanzó She Hulk que es parte del mundo de Marvel.

Así se puede contar cientos de títulos imperdibles y muchas veces por casos económicos o por falta de dispositivos, algunos usuarios quedan fuera de ese contenido.

En este caso, hay una posible solución dirigida los activos consumidores de películas y series para que puedan acceder a estos títulos gratis.

Streaming gratis por 42 días:

La alternativa más viable para evitar spoilers y no perder ninguna película o serie, es registrarse en el modo prueba durante los 7 días gratuitos que ofrece cada plataforma. Es importante tener en cuenta que posterior al periodo de prueba, si no cancela la subscripción, se le cobrará el servicio de streaming.

De esta forma, al final de los 42 días se tendrá un panorama completo sobre todas las alternativas y el usuario puede quedarse con la que más le guste pagando la suscripción.

Netflix: https://www.netflix.com/ar-en/

Amazon Prime Video: https://www.primevideo.com/?ref_=dvm_pds_amz_ar_dc_s_g_mkw_ssZBFndl6-dc_pcrid_231855101954&mrntrk=slid__pgrid_42710641335_pgeo_9041069_x__ptid_kwd-297838409645

Paramount+: https://www.paramountplus.com/ar/?ftag=IPP-02-10aab0j&gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eMGqJnTnfaIpj1JqIgG6LYCD1nNWdfw301mrYNGubuzRgyHG8KrWbRoCllEQAvD_BwE

Disney+: https://www.disneyplus.com/es-ar/welcome/subscribe

HBO max: https://www.hbomax.com/ar/es?utm_id=sa%7c71700000084767084%7c58700007214361779%7cp64690578791&gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eFnYBOBe_XQxmBoWCjPwD1O6NjVoX9Pp3imLddSLHD1JK8MUy8QfBBoCJbkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Qubit: https://www.qubit.tv/