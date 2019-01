En los tiempos que corren, donde prima la inmediatez, un juego como el golf, que tarda cuatro horas en completarse, puede considerarse extraño y, para muchos, poco atractivo. Puede llegar a ser demasiado aburrido para el espectador y desesperante para el jugador. Por eso buscaron nuevas fórmulas para tratar de que vuelva a ser dinámico y ágil, y de interés general.

Los órganos rectores del golf internacional, la Royal & Ancient y la USGA, cambiaron las reglas a partir de este 2019 para promover el juego rápido. El nuevo reglamento ofrece alternativas más fáciles a la hora de salir de las situaciones dudosas.

Por delegación, la encargada de llevarlas a cabo en España es la Federación. Su presidente, Gonzaga Escauriaza, está convencido de que los cambios van a ser productivos: "toda una quimioterapia para el cáncer del golf, que es el juego lento... Quizá dentro de un par de años haya que revisarlas y poner otras, pero tenemos que avanzar en esa dirección". También piensa así el director de Reglas, Pablo Chaves: "va a facilitar la vida al jugador amateur al contar con unos casos más concretos y acotar las excepciones".

"Además de publicarlas en papel y ofrecérselas a los jugadores a través de las distintas federaciones autonómicas, existen vídeos con ejemplos prácticos en nuestra página web y tenemos una App (Reglas del Golf 2019) que se puede consultar permanentemente incluso desde el campo. Precisamente, desaparece la prohibición de utilizar elementos electrónicos".

El argentino Mark Lawrie, director para América Latina y el Caribe de la R&A, señaló que las nuevas reglas "van en el sentido correcto", ya que apuntan a dinamizar el juego, "algo imprescindible si queremos atraer a los jóvenes de hoy en día, que viven a otra velocidad".

"El tema de las reglas siempre tuvo en el golf una especie de halo bíblico. Pero esta modernización es un paso en el sentido correcto. Es acercarnos al lenguaje que habla la gente hoy en día", opinó y se mostró muy centrado en mejorar la llegada del golf a las nuevas generaciones, una tarea que, aseguró, no es sencilla pero sí prioritaria.

"El club de golf tal como lo conocemos puede estar avizorando una etapa de crisis. Algo está crujiendo. Y los clubes son la base de sustento de este deporte. Los Millennials viven una vida distinta a la que tuvimos nosotros. No tienen esa afinidad y cercanía con el club. Yo me pregunto si no nos tenemos que adecuar al mercado en vez de pensar que el mercado se va a adaptar a nosotros", aseveró Lawrie.

Si bien hay muchas reglas que se verán afectadas y que requerirán de una cierta adaptación por parte de los golfistas, en general han sido bien recibidas. "Está bien actualizarse, no me parecen mal las nuevas normas", comentó el veterano Miguel Ángel Martín, jugador del Staysure Tour, aunque otros de sus compañeros de promoción no son tan proclives. Miguel Ángel Jiménez cree que lo que hay que reforzar son las reglas de etiqueta "para que cada cual repare sus piques y no dejarlo para que lo hagan los de detrás".