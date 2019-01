Carlos Tevez recuperó la esperanza para volver a ponerse la camiseta número 10 de Boca cuando la dirigencia anunció que no iba a hacer uso de la opción de compra de Edwin Cardona. Su mayor deseo era recuperarla, porque Tevez quiere volver a ser Tevez, el líder, capitán y referente del Xeneize.

El propio jugador lo confirmó en la entrevista que la gente de prensa del club le hizo en Cardales, donde realizan la pretemporada, a partir de las preguntas que los hinchas les enviaron vía Twitter: "Capitán no sé si voy a ser, el nuevo entrenador todavía no lo dijo, pero sí decidí volver a utilizar la camiseta 10 este año y la verdad que me siento feliz. Poder utilizar esta camiseta tan emblemática te da ese plus que yo necesito como jugador".

Para rendir y estar a disposición de Gustavo Alfaro, Tevez se prepara: "En lo físico me siento muy bien. Voy a cumplir 35 años, soy uno de los más viejos del plantel. Y en lo anímico, en lo personal, creo que voy a ir agarrando confianza, partido tras partido. Se me hizo muy difícil agarrar confianza en los últimos años y creo que eso es lo que me está faltando".

Por otro lado, Cruz Azul de México recibió una oferta de Boca de casi nueve millones de dólares por el mediocampista argentino Iván Marcone, quien fuera dirigido en Arsenal por Gustavo Alfaro. Ya estaría todo arreglado de palabra con el club argentino y llegaría con un contrato de tres años y medio. Marcone, de 28 años, sería el apuntado por el DT para reemplazar la inminente partida del uruguayo Nahitan Nández.