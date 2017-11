La primera jornada del Hero World Challenge 2017 tendrá lugar hoy con el esperado regreso de Tiger Woods robándose la escena. En los 18 hoyos iniciales, el ex número uno del mundo y campeón de 14 Majors que revolucionó el golf moderno, tendrá como compañero a su compatriota Justin Thomas, número tres del mundo, en una dupla pactada para salir desde el tee del hoyo 1 a las 12.05 hora del este de Estados Unidos.

Para Woods será su regreso tras superar sus frecuentes dolores de espalda, que lo llevaron a vivir un calvario de cuatro cirugías, mechadas en los últimos meses con una detención en una ruta por conducir bajo los efectos de drogas farmacológicas.

"A medida que mi espalda iba mejor, he logrado dormir de nuevo (lo hacía con ayuda de medicamentos) porque no sentía molestias en los nervios en mi pierna y no he tenido más espasmos en el resto del cuerpo. Sí, ahora amo la vida, pero poco a poco voy acostumbrándome a manejar nuevamente mi cuerpo", dijo Tiger en la conferencia de prensa previa al inicio de la competencia en Bahamas.

Será su primer torneo desde que se retiró del Dubai Desert Classic el pasado mes de febrero. Sus problemas de espalda lo habían dejado lejos de los campos durante 15 meses entre 2015 y 2016. No hizo regresos esporádicos a la competición después de la primera de sus cuatro operaciones en 2014. La última intervención quirúrgica fue en abril de este año.