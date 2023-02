Luego de varias semanas de incertidumbre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó a un acuerdo económico con Lionel Scaloni. De esta forma, el entrenador y todo su cuerpo técnico continuarán vinculados a la Selección argentina hasta el Mundial 2026.

Antes del Mundial Qatar 2022, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró que había llegado a un acuerdo de palabra para que el técnico de 44 años continúe en el cargo hasta la próxima Copa del Mundo, la cual se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Tapia y Scaloni celebraron muy afectuosamente el título en Qatar 2022

En aquel entonces, Scaloni no ratificó el mensaje optimista de Tapia. El entrenador estaba completamente enfocado en preparar la lista de los 26 futbolistas para Qatar 2022. Más allá del silencio del nacido en Pujato, su continuidad nunca estuvo en duda y, luego del Mundial, tenía pactada una reunión con Tapia en Buenos Aires.

Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

Sin embargo, los días pasaron y el encuentro no se llevó a cabo. Incluso, trascendió que el exfutbolista del Mallorca le solicitó postergar la reunión para disfrutar las vacaciones con su familia en Europa. Dicha cuestión, alertó a los fanáticos de la albiceleste por la demora en la renovación del contrato.

Los rumores quedaron en el pasado. Quien calmó las aguas fue el periodista Juan Pablo Varsky. A través de su cuenta de Twitter ratificó la continuidad de Scaloni como técnico de la Selección. "Lionel Scaloni continuará como DT de la Selección Argentina. Se acordaron los detalles que faltaban pulir. La Scaloneta tendrá un nuevo ciclo mundialista", afirmó.

Lionel Scaloni y los próximos desafíos con la Selección Argentina

El entrenador albiceleste deberá planificar en el corto plazo los desafíos venideros de la Selección. En principio, los campeones del mundo jugarán dos encuentros amistosos en marzo. Allí, estrenarán la camiseta con las tres estrellas ante el público argentino y celebrarán el título conseguido en el Lusail Stadium. Se estima que el escenario será el Estadio Monumental.

Los campeones del mundo

Posteriormente, en junio arrancarán las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. En 2024, Scaloni tendrá que defender el título de campeón en la Copa América de Estados Unidos.

Por último, la frutilla del postre será el Mundial 2026. Luego de la cita que se jugará en América del Norte, el entrenador finalizará su contrato con la AFA.

Scaloni y Messi, dos de los grandes héroes de Argentina en el Mundial Qatar 2022

Qué dijo Lionel Scaloni sobre su renovación con la Selección

Lionel Scaloni participó de un homenaje de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, donde recibió una camiseta distintiva y respondió preguntas de todo tipo, menos de su renovación contractual.

"Me encuentro de la misma manera que cuando se ganó (en Qatar), contento y, lógicamente, asimilando un título que ya está en nuestras manos. Pero siempre con la idea de mirar hacia adelante, con la idea de entrenar, para eso decidimos ser entrenadores. Estoy en mi lugar (Scaloni reside desde hace varios años en Mallorca), con mi familia y disfrutando del día a día, en eso la vida no me ha cambiado mucho", explicó.

Homenaje a Lionel Scaloni

Sobre lo sucedido en la previa de Qatar 2022, el pujatense remarcó que "todos pensamos que los jugadores iban a llegar descansados y el mes de octubre fue de mucha carga de partidos. Llegaron muy justos, todo lo contrario de lo que pensábamos. Hablo de los míos y por lo que sé de muchos otros".

"A los clubes les trastocó un poco. No ha sido fácil, fue un acierto el Mundial en una ciudad con desplazamientos muy cómodos. Y también para el hincha fue un acierto en ese sentido, pero las fechas eran esas", cerró.