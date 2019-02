El volante Javier Mascherano señaló hoy que quizá tendría que haberse retirado del seleccionado argentino de fútbol "después de la final con Alemania" con el subcampeonato en el Mundial Brasil 2014.

"Quizá me tendría que haber ido de la selección después de la final con Alemania, y me iba con todos los laureles, pero yo no soy así, no pienso en eso. Hubiese sido muy egocéntrico, total toda la gente me quiere", expresó Mascherano en diálogo con Fox Sports.

El ex capitán del seleccionado indicó que tenía "un compromiso" con sus compañeros y empleados de la AFA. "Era el compromiso de seguir tirando para adelante, seguir aspirando a que las cosas vayan de la mejor manera", apuntó el "Jefe" quien fue señalado como una de las figuras de la Argentina al cabo de ese campeonato y criticado por rendimientos irregulares y resultados adversos después.

Mascherano detalló que "de un día para el otro" cambiaron los conceptos que tenían sobre su rendimiento. "En algún momento se llegó a pensar que yo era el que manejaba todo acá adentro, como si yo fuera el presidente de AFA. Yo simplemente fui alguien que intentó unir, siempre de todos lados. Desde los dirigentes, los técnicos, los jugadores. A veces lo logré, a veces no", agregó.

El jugador de Hebei China Fortune desechó la posibilidad de dirigir al seleccionado en un futuro y aceptó que mantiene diálogo con el actual entrenador, Lionel Scaloni.

Apoyo a la nueva Selección

Mascherano respaldó a Scaloni, al asegurar que inició "un recambio importante" en el plantel, y deseó "que en junio se le pueda dar" el título en la Copa América de Brasil.

"Hablo con Scaloni, tengo relación, vi a la Selección estos primeros seis partidos y le dije: Fijate porque si realmente funciona quizás vas a tener la chance. Porque han buscado otras variables pero no es tan fácil encontrar un DT para la Selección, porque los argentinos están con trabajo", afirmó.

Desde China el "Jefecito" valoró el "recambio importante" que hubo en el plantel, porque permitió conocer a jugadores que "van creciendo".

En ese sentido, "como hincha", según aclaró, espera que la Selección argentina pueda alzar la próxima Copa América y terminar con la sequía de títulos a nivel mayor, deuda que arrastra desde 1993.

De hecho, en una entrevista con Fox Sports, se lamentó por las cinco finales que perdió el conjunto albiceleste mientras formó parte del plantel (Copa América 2004, 2007, 2015, 2016 y Mundial 2014).

"Te juro que me río cuando me acuerdo que perdí cinco finales con la Selección, pero tres fueron en penales y las otras en tiempo extra, y tengo que pensar que no era para mí, porque llegás hasta lo último y fuimos más que el rival en muchas de ellas. Obviamente que me hace pensar hasta cuándo voy a seguir, pero yo sigo diciendo a los que siguen que lo intenten", remarcó.

Elogios para Messi



Si bien no quiso aventurar sobre el futuro, no descartó que Lionel Messi reaparezca con la Selección argentina en la próxima doble fecha FIFA de marzo o en la misma Copa América.

"Todavía está la posibilidad de que Leo juegue la Copa América, yo no lo sé, nadie dice que no va a jugar. Es una locura no disfrutarlo, es como ir a ver la obra de teatro, que hay que sentarse y disfrutar. Obviamente que con la edad vaya perdiendo algunas cosas, que no gambeteé como antes, pero hoy en día es el mediocampista que hace jugar a todo el equipo, ya no juega más de delantero, sino de interior, pero ya es de nuevo el líder en la Bota de Oro", explicó.

Y agregó: "Para hacer lo que hace Messi necesitás tres jugadores. Es interior, da el último pase y sino define él".

"¿Qué no se lo aprovechó en la Selección? Creo que somos injustos, porque durante cuatro años jugamos muy bien, estuvimos 19 partidos sin perder en competiciones oficiales entre Copa América y Mundiales. No ha sido todo mal. Leo está acostumbrado a un fútbol totalmente diferente al que jugamos en la Selección argentina. El Barcelona basa todo su juego en la estructura, es académico, y si bien no tiene tantos de la casa ahora, se termina ensamblando el que viene de afuera. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y que más allá de cuál fuese el resultado se juega así, Leo ha vivido eso durante más de veinte años, y cuando viene a la Argentina convive con cambios de ideas, con entrenadores que presionan más alto, que repliegan, etcétera", completó.

Y por último, deseó que tanto Messi como Sergio "Kun" Agero, otro de los históricos que podría continuar pese a la resistencia de los hinchas, "sigan intentando".

"Ojalá que Messi y Agero lo sigan intentando, no hablo hace rato y cuando lo hago no lo hacemos de la Selección, porque son sus decisiones. Yo aliento a que sigan intentándolo, por qué vas a renunciar, quién te lo va a impedir, si estás en condiciones y te lleva el entrenador, ¿no lo vas a hacer por lo que digan?, siempre van a decir algo", concluyó.