Novak Djokovic sacó a relucir su brillante tenis y experiencia ante el australiano Nick Kyrgios. En tres horas exactas de juego, el serbio venció por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (3) a su contrincante, quien llegó a esta instancia luego de que Rafael Nadal abandonara el encuentro de semifinales, y se transformó en el nuevo campeón de Wimbledon. Sobre el césped del court central del All England Lawn Tennis & Croquet Club, "Nole" se lleva más que el título: un premio millonario que supera los dos millones de dólares.

Teniendo en cuenta el comienza de año del 21° veces campeón en torneos grandes, en donde fue deportado de Australia luego de confirmarse que no cumplía con un requisito obligatorio (estar vacunado contra el Covid-19), Djokovic retomó la senda de la alegría. Este domingo en suelo británico, volvió a triunfar en Wimbledon y de esta forma es la cuarta vez seguida que obtiene dicho trofeo. No pierde desde 2017, cuando el checo Tomas Berdych lo eliminó en cuartos de final.

"Me he quedado ya sin palabras para describir lo que significa este torneo para mí. Es y será el más especial. Cuando recibí mi primera raqueta fue en el césped de Wimbledon", aseguró Novak. Por su parte, Kyrgios felicitó a su oponente. "Es difícil vencer a Djokovic. Quiero felicitarlo. No sé cuántas veces más va a ganar este campeonato. Estoy feliz conmigo y con mi equipo. Ahora necesito unas vacaciones muy largas", afirmó.

El saludo final entre Djokovic y Kyrgios: brindaron un espectáculo

Además, Djokovic (21) quedó a un sólo título de Grand Slam de igualar al español Rafael Nadal (22), quien semanas atrás obtuvo Roland Garros por 14° en su carrera.

Premios Wimbledon 2022

Primera ronda: US$62.686

Segunda ronda: US$97.791

Tercera ronda: US$150.448

Cuarta ronda: US$238.209

Cuartos de final: US$388.656

Semifinalistas: US$670.745

Subcampeón: US$1.316.416 (Nick Kyrgios)

Campeón: US$2.507.460 (Novak Djokovic)

Nole besa el césped de Wimbledon

Cuántas veces ha ganado Djokovic Wimbledon

Novak Djokovic conquistó siete veces Wimbledon (2011, 014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022). Sin embargo, el histórico tenista suizo, Roger Federer, es en la actualidad el rey del Grand Slam que se disputa en suelo británico (ocho veces campeón: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017).