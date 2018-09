En una suerte de eterno bucle, la semana pasada mostró cierta euforia oficial por la vuelta del carry trade. De cara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), que permitiría tener dólares frescos y ponerle un techo a la divisa, hubo un ingreso fuerte de capitales que arrancó el miércoles con las Lecap y que siguió con otros activos en pesos. De hecho, el viernes las reservas subieron por primera vez en dos semanas reflejando la suscripción a esa letra de Hacienda, con un aumento de u$s579 millones. Lejos de los festejos oficiales, economistas advierten que fue el mismo mecanismo de la bicicleta el que generó la crisis cambiaria actual y alertan sobre la necesidad de regular el ingreso de los golondrinas, más allá de la amenaza de MSCI de retirar la etiqueta de mercado emergente si eso ocurre.

"El riesgo es que ante cualquier mala noticia, si no tenés encajes o estadía mínima, así como entraron se van. Aunque el ingreso de dólares te ayuda a estabilizar, al efecto del carry trade ya lo vimos este año. Es una mini bomba de tiempo siempre", destacó el economista jefe de Radar, Martín Alfie, quien de todos modos pone en duda que la estabilidad cambiaria sea un hecho y lo mismo con la vuelta del carry trade. El analista de ACM, Guido Lorenzo, se mostró en la misma línea: "No querés más ingreso de dólares vía carry trade porque te atrasan el tipo de cambio y así como entran después se van".

El profesor de Finanzas de la UNLP, Jorge Carrera, coincide con el efecto devastador de fomentar el carry trade y asegura: "Hay que evitar el carry, lo que te entra hoy mañana se va con intereses; con esta tasa en pesos, si hoy traen u$s3.000 millones a $40 y se van en enero también a $40, se llevan u$s3.510 millones, y si se van a $38 se llevan u$s3.684, en sólo cuatro meses". Y agregó: "Compraste el mismo problema de antes. Lo único bueno que se puede decir de la estrategia es que es para ganar tiempo y esperás que aparezcan otras fuentes de dólares que sustituyan a esta. De lo contrario vas a tener una fuga de lo poco que entró más intereses".

Dos puntos estaría negociando el Gobierno con el FMI, además de un incremento sobre los u$s50.000 M pactados y un adelanto de los desembolsos: por un lado un salto desde el régimen de metas de inflación, ya sepultado, a uno de agregados monetarios, que sería bien restrictivo y repercutiría en una tasa de interés alta. Por otro, ir a un esquema de bandas para el tipo de cambio. Los techo y piso de esas bandas todavía estarían en discusión pero, de cumplirse, sería la garantía de un dólar barato que se combinaría con una tasa alta y con una cuenta capital desregulada: los ingredientes de la bicicleta.

"Un sistema de bandas me gusta porque no permitís que se aprecie mucho el dólar, pero se tiene que ir moviendo en serrucho, no en una línea fija, así no se sabe si ganas o no. Esas bandas se tienen que ir deslizando con la inflación, para que no se te vaya atrasando", explicó Lorenzo. Por su parte, Alfie advirtió que "si el techo es muy bajo y la tasa de interés muy alta, la señal es muy clara y va a incentivar el carry". En ese sentido, Carrera coincidió con Alfie y sostuvo que además de bandas moviéndose con la inflación, habría que aplicar "alguna restricción temporal, para que no se puedan ir rápido una vez que ingresaron, o un encaje".

Un problema surge ante la propuesta de ponerle restricciones a la entrada y salida: el MSCI planteó claramente, al pasar a Argentina a emergente, que le bajaría el pulgar si algo así ocurría. Está abierta la discusión sobre qué tan importante es la nota de las calificadoras de riesgo. De lo que no hay dudas es de que para el Gobierno se trata de una restricción clave.